Quién es y qué ha hecho en cine Tom Hardy, el posible nuevo James Bond

México. El actor Tom Hardy se perfila como candidato para protagonizar en cine próximamente a James Bond. Daniel Craig terminó su participación con dicho personaje y ahora se ha desatado en la prensa internacional que Tom Hardy sería el próximo James Bond en la pantalla grande.

Pero, ¿quién es y en qué películas ha participado Tom Hardy? ¿Por qué su nombre suena para darle vida ahora a James Bond? El actor, quien el pasado 15 de septiembre cumplió 43 años de edad, tiene amplia experiencia como tal y ha demostrar ser excelente en películas como Peaky Blinders y Venom.

Edward Thomas “Tom” Hardy es el nombre completo del actor y es originario del distrito de Hammersmith, en Londres, según información en Wikipedia. Se le ha visto participar en otras películas como Bronson, Star Trek: némesis, Mad Max: Fury Road e Inception. Las más recientes son Capone, estrenada en 2020 y Venom: Let There Be Carnage, la cual llegará a los cines en 2021.

Hardy es hijo de Ann, quien también es artista, y de Edward Chips Hardy, escritor de profesión y cursó estudios secundarios en la Reeds School y estudió arte dramático en la Richmond Drama School y el Drama Centre London.

La primera gran oportunidad que recibe como actor se da en 2001 en la miniserie Band of Brothers, a la que siguió la película Black Hawk Down, de Ridley Scot. Además, hacer teatro lo llena también de pasión y en 2003 debutó como Skank en In Arabia We'd All Be Kings, de Stephen Guirgis, y por este trabajo fue nominado al premio Laurence Olivier y recibió un Evening Standard, ambos en la categoría Actor Revelación.

Tom Hardy ha recibido varios reconocimientos durante su carrera como actor, entre ellos se cuenta el BAFTA, en 2011, como estrella emergente por su interpretación de John Fitzgerald en El renacido, esa actuación le dio su única nominación al Óscar como mejor actor de reparto en 2016.

Y de concretarse su contrato para ser el nuevo James Bond, Tom se unirá a un grupo de actores que han ganado fama mundial por su interpretación del mismo personaje, entre los que figuran Roger Moore, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Tom Hardy ya hizo pruebas para James Bond

Según EuroWeekly, Tom Hardy hizo en junio pasado las pruebas para encarnar a James Bond en la siguiente entrega cinematográfica, además de él, también hicieron el famoso "casting" Tom Hiddelton, Idris Elba y Richard Madden, y ahora se dice que él lleva todas las "de ganar".

Por lo pronto, la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, se estrenará el 12 de noviembre de este 2020 en todos los cines del mundo.

Y en redes sociales, muchos internautas dan su opinión respecto a que Tom sea James Bond. En la mayoría de sus comentarios aprueban que él lo encarne, ya que les parece el más acertado de los actores que se han mencionado.

