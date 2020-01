Quién es y qué hace Benji Madden, el esposo de Cameron Diaz

La famosa actriz Cameron Diaz y Benji Madden acaban de convertirse en papás de una niña a quien llamaron Raddix Madden y a través de sus redes sociales compartieron de su nacimiento y de lo felices que son como pareja.

Cameron Díaz y Benji también hicieron del conocimiento público que no daría detalles del nacimiento de la niña y no compartirían fotografías, al menos por ahora.

Benjamin Levis Combs es el nombre completo del esposo de Cameron y es más conocido como Benji Madden. Se sabe que es un exitoso músico y productor y tiene un hermano gemelo, Joel, ambos fundadores e integrantes de la banda Good Charlotte.

Según reporte en distintos portales de noticias, Madden, antes de estar con Cameron Díaz, se relacionó sentimentalmente con Sophie Monk y la socialité, empresaria y cantante Paris Hilton.

Madden es guitarrista y conoció a Cameron entre 2013 y 2014, pero fue en 2015 cuando se casaron y protagonizaron una boda privada en la que estuvieron sus familiares y amigos más allegados.

Cameron Diaz, por su parte, es originaria de San Diego, California, Estados Unidos, y aparte de ser actriz se ha desempeñado como modelo en los inicios de su carrera artística.

Cameron se hizo famosa en la década de 1990 tras actuar en películas de Hollywood como La Máscara (1994), La boda de mi mejor amigo (1997) y There's Something About Mary (1998).