Quién es y qué hace Jesh de Rox, el supuesto nuevo amor de Aislinn Derbez

México. La actriz Aislinn Derbez, hija del actor y productor mexicano Eugenio Derbez, estaría ya en una nueva relación sentimental tras su separación del también actor Mauricio Ochmann. En los últimos días la relacionan con Jesh de Rox.

Aislinn Derbez, quien ha participado en películas mexicanas como Hazlo como hombre, viajó en plan de vacaciones en días pasados a Hawái junto a unos amigos y muchos de sus seguidores en redes sociales comentaron que entre ellos se encontraba Jesh de Rox.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

A pesar de lo dicho por sus fans, ni Aislinn, ni Jesh compartieron en sus respectivas imágenes en las que aparecieran juntos y hasta el momento ninguno de los dos ha hablado públicamente acerca de qué tipo de relación hay entre ellos.

Jesh de Rox es un fotógrafo profesional y muy talentoso, de hecho Aislinn ha sido modelo en muchas de sus sesiones fotográficas. Según comentarios en distintos portales de noticias, se habrían conocido por cuestiones de trabajo y de esa manera empezarían una relación sentimental.

Jesh ha tenido oportunidad de fotografiar a los refugiados, captar a presidentes, bandas de rock y también ha trabajado para varios medios de comunicación y revistas como Vogue, Elle y el Huffington Post.

Según información en su página oficial, Jesh tenía 20 años de edad cuando comenzó a ser reconocido con más de 100 premios internacionales, además es fundador de Superfeel, cuya misión es mostrar las emociones de sus modelos.

Jesh de Rox, supuesto novio de Aislinn Derbez. Foto Instagram

El joven fotógrafo ha conseguido muchos logros profesionales, entre ellos galardones en diseño como escritor y como orador, y ahora imparte clases de KINDRÊD, una práctica moderna de la meditación impulsada por el movimiento y la conexión humana..

Puedes leer: Las vacaciones de Aislinn Derbez en Hawái entre delfines y un supuesto novio

Y es bastante emprendedor y trabajador, puesto que tiene tres series propias de podcast Practical forms of self love, sobre el amor propio; The wisdom of madness, sobre la creatividad y las experiencias humanas y Friendship, sobre la amistad.

También estuvo como invitado semanas atrás en el programa La magia del caos, el cual está a cargo de Aislinn y en él hablaron de muchos temas, entre ellos el libre albedrío y el amor, cosa que les pudo encantar a los seguidores de ambos.

Aislinn Derbez estuvo casada con el también actor Mauricio Ochmann, pero en marzo de 2020 confirmaron en sus respectivas redes que habían decidido hacer una pausa en su relación y no dieron más explicaciones, sin embargo han seguido en contacto, en parte debido a que tienen una hija en común.