¿Quién es y qué hace el esposo de Atala Sarmiento?

México. La periodista Atala Sarmiento pocas veces habla de su vida privada, y en su visita a "La Saga", con Adela Micha, esta le preguntó sobre ella.

Atala Sarmiento confiesa que lleva tres matrimonios, y que su actual esposo es diez años menor que ella.

Sobre la manera en que lo conoció, recalcó que apareció porque tienen un amigo en común.

"Un día me dijeron que venía a México un amigo que es catalán, y pues sí, les dije, preséntenmelo; me dijeron que era joven y guapo, y pues de broma dije: 'me lo llevo a las alfombras rojas'."