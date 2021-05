¿Quién fue Alberto Ciurana, quien quería deshacerse de Daniel Bisogno y correrlo de TV Azteca?

Pati Chapoy reveló durante una entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda, que Daniel Bisogno estuvo a punto de que lo corrieran de TV Azteca por haber provocado la molestia de Alberto Ciurana, uno de los altos mandos de la televisora. "Daniel está en el programa, pero sí hubo algo que incomodó mucho a Alberto Ciurana, entonces se le descansó por órdenes de Ciurana".

Fue en diciembre del año pasado cuando en plena transmisión en vivo de "Ventaneando", Daniel Bisogno arremetió en contra de Javier Ceriani, uno de los conductores del show "Chisme no like". Estas fueron sus palabras: "jeta de bruja mal cogida, asqueroso, malviviente", las cuales no fueron del agrado de Alberto Ciurana, quien posteriormente comenzaría a orquestar la salida de "El Muñeco" de TV Azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

José Alberto Ciurana Macías fue Director de contenido y distribución en TV Azteca; también se desempeñó como Director de programación en Televisa y como Jefe de programación y contenido en Univisión. Fue en octubre de 2017 cuando comenzó a colaborar con Televisión Azteca, encargándose de programar, operar y producir los canales de televisión ligados a la compañía.

Leer más: TV Azteca estuvo a nada de despedir a Daniel Bisogno, por peladeces que dijo en "Ventaneando"

Lamentablemente falleció a fines de marzo pasado a consecuencia de su contagio de Covid-19. Dos semanas antes de morir había compartido en sus redes sociales un comunicado, donde informaba: "estoy contagiado de Covid-19, tengo síntomas leves pero requieren atención médica, la ironía es el que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna, estaré trabajando desde mi casa".

Con el paso de los días la salud de Alberto Ciurana se complicó, por lo que tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Murió a los 59 años de edad.

La conductora de televisión Pati Chapoy le contó a Mara Patricia Castañeda que en enero pasado, Alberto Ciurana quería correr de Daniel Bisogno luego de haberlo consultado con otros altos mandos de TV Azteca. La titular de "Ventaneando" les dijo que no era el momento pues celebrarían los 25 años del programa.

Les dije que lo viéramos después, que yo iba a hablar con Daniel para decirle que ya le bajara a sus intensidades.

Leer más: Pedro Sola se queja del presupuesto de Tv Azteca y su jefe Ricardo Salinas le contesta

El día de la salida de Daniel Bisogno de la televisora ya estaba establecido. Ante esta situación Benjamín Salinas, Director general de TV Azteca e hijo de Ricardo Salinas Pliego (fundador de la televisora), les hizo saber a los otros directivos de la empresa, que la única que tiene la palabra y la decisión para correr a alguien de "Ventaneando", era Pati Chapoy.

Al final de cuentas al Chapoy tomó la decisión que Daniel Bisogno se quedara. "Seguimos trabajando, Daniel supo todo lo que te estoy diciendo a ti, espero que le haya 'caído el veinte' de que tiene que tener mucho cuidado lo que hace fuera del programa, sobre todo si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, pues hay cosas que se pierden".