¿Quién fue Alfredo Palacios, "El estilista de las estrellas"?

México. El estilista mexicano Alfredo Palacios murió este domingo 25 de octubre a la edad de 72 años, se informa en distintos portales de noticias. Era conocido como "El estilista de las estrellas" y ganó reconocimiento nacional e internacional por dedicarse precisamente a maquillar a infinidad de estrellas del espectáculo mexicano.

Alfredo Palacios siempre se dedicó al mundo de la belleza y trabajó durante muchos años con grande estrellas del espectáculo mexicano como Verónica Castro, Lucía Méndez, Angélica María, Irma Serrano y las fallecidas Irma Lozano y María Félix, además, durante más de 30 años estuvo al frente de un programa de Salud y Belleza a través de la cadena Radio fórmula.

A través de una de las cuentas oficiales del mismo Palacios se da este día la noticia de su fallecimiento, aunque no se dan a conocer las causas del mismo. A finales de 2019 se vio delicado de salud, ya que tuvo complicaciones con una pierna a causa de la mala circulación, pero aparentemente pudo recuperarse.

Alfredo Palacios gozaba de prestigio como maquillista en México, además pudo hacer amistad con muchas de las figuras del espectáculo, como Verónica Castro, aunque en los últimos años estuvieron distanciados y nunca dieron a conocer cuáles fueron los motivos.

Y recientemente había declarado Palacios que estába en pláticas con una productora que se interesó en llevar a la pantalla a través de una bioserie su vida, en la que hablaría de los grandes secretos que sabe de muchas de sus grandes amigas famosas.

Quiero sacar la biografía de mi vida. Me gustaría una serie, ya me han hablado para eso, pero me da un poco de miedo porque sé cosas muy fuertes de mis amigas famosas y de gente que me rodea, pero me voy a aventar", declaró a medios de comunicación Palacios.