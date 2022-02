¿Quién fue Don Juventino Ángulo Lara en la vida personal y artística de Los Tigres del Norte?

Para Jorge Hernández, el señor Juventino fue una escuela . "Sigo una disciplina que él me enseñó cuando éramos niños, cuando platicábamos y que deseábamos estar el gusto del público, queríamos ser locutores ambos".

A lo largo de más de cinco décadas, la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte siguen cosechando grandes éxitos. No por nada son los meros "Jefes de Jefes" del Regional Mexicano. La felicidad, satisfacción y el placer por cada uno de estos logros, lo comparten con todas las personas que los han apoyado y que creyeron en ellos desde el primer día, como lo hizo Juventino Ángulo Lara , quien fuera hermano de Óscar Lara, baterista del grupo.

Francisco Inzunza

