¿Quién fue Robert Kardashian, el padre de las famosas Kardashian?

Estados Unidos.- Puede que el clan Kardashian-Jenner sea uno de los grupos de famosos más populares del mundo, pero lo que pocos conocen en la historia del padre de estas figuras, Robert Kardashian, quien alcanzó el reconocimiento mediático después de defender como abogado a su amigo O. J. Simpson en uno de los casos más controversiales en el mundo del espectáculo.

Robert Kardashian fue el ex-esposo de Kris Jenner, conocida como Kris Kardashian en aquel momento, con quien procreó cuatro hijos; Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, un grupo de famosos que alcanzó la fama después de que la hermana del medio trabajara con diferentes figuras públicas y un video casero para adultos hecho con su expareja, el rapero Ray J, se filtrara.

Después de esta tormenta, la familia logró conseguir en 2007 un contrato con E! Entertainment para grabar el reality show Keeping up with the Kardashians, una serie que ha durado veinte temporadas y dará fin este año 2021 con la número 21. Pero volviendo con el padre de estas famosas y polémicas hermanas, hay mucho que contar, fue un famoso abogado y hombre de negocios de origen armenio.

Nacido como Robert George Kardashian, el padre de las Kardashian creció y se educó en Los Ángeles, California, junto a sus hermanos Barbara y Tom. Fue hijo de Helen y Arthur Kardashian, de origen armenio-americano.

Creció en un hermoso vecindario llamado Baldwin Hills en Los Ángeles, donde estudió en la Susan Miller Dorsey High School y terminó yendo a la universidad en la University of Southern California, donde se graduó en negocios y administración en el año de 1966.

Con la intención de convertirse en abogado, decidió iniciar sus estudios en la escuela de leyes University of San Diego, después de su graduación logró conseguir trabajo, aunque pocos años más tarde decidió darle un giro a su dedicación y enfocarse en los negocios, logrando ser el co-fundador de Radio & Records, pero este fue sólo uno de sus negocios.

El amor tocó a su puerta

Durante el tiempo en el que triunfaba en los negocios conoció a una mujer diez años más joven que él, se trata de la ahora conocida Kris Jenner, antes Kris Houghton, él la conoció y le dijo que parecía una versión joven de Natalie Wood. Aunque quedaron completamente enamorados, él decidió terminar con la relación, pues ella era demasiado joven para algo tan serio.

Así se veían Kris Jenner y Robert Kardashian cuando se enamoraron. Foto: Twitter

Su siguiente relación fue con Priscilla Presley, la ex de Elvis Presley, pero la relación no fue tan seria como él creía, así que terminaron. El destino estaba ya planeado, Robert regresó con Kris, quien en ese momento ya trabajaba como aeromoza, pero decidió dejarlo todo por él.

Nacen sus famosas hijas

Tras su boda, ambos se mudaron rápidamente a la mansión de él ubicada en Beverly Hills; un año más tarde, le dieron la bienvenida a Kourtney Kardashian, su primera hija, así que decidieron mudarse a una mansión mucho más grande también en Beverly Hills para hacer crecer a la familia.

Pronto nació Kim Kardashian, así que la familia iba creciendo y, con una buena fortuna en manos, le dieron la bienvenida a Khloé, su tercera hija; tres años más tarde nació Robert Kardashian Jr., su primer hijo varón y cuarto en la lista.

Así se conformó la famosa familia Kardashian; Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Foto: Internet

La familia parecía vivir en un cuento de hadas, gracias a las ganancias del padre, todos podían vivir de la mejor manera posible, con bastantes lujos, cuidados de salud, vacaciones fascinantes y muchos más privilegios, pero las cosas no eran perfectas como todos lo creían.

Infidelidad de Kris Jenner a Robert Kardashian

Sorprendentemente, se reveló en aquel momento que Kris había engañado a Robert con un jugador de fútbol profesional diez años menor que ella y veinte que él, de nombre Todd Waterman. En marzo de 1991, Kardashian se enteró de la infidelidad de su esposa y terminando por divorciarse, una acción que la matriarca considera como uno de los más grandes arrepentimientos de su vida.

Siguieron adelante con sus vidas

Después del divorcio, Kris y Robert decidieron seguir adelante con sus respectivas vidas; ella se casó a tan sólo un mes de su divorcio con el campeón olímpico Bruce Jenner, ahora conocida como Caitlyn, dándole la bienvenida a Kendall y Kylie Jenner en 1995 y 1997 respectivamente. Mientras que él decidió comprometerse con Denice Shakarian Halicki, pero su boda nunca se llevó a cabo.

El caso Simpson-Brown, un momento que cambió sus vidas para siempre

Durante el verano de 1994, todo cambió para Robert Kardashian, pues su mejor amigo, el jugador de la NFL O. J. Simpson, fue acusado de haber asesinado a su esposa Nicole Brown y a su amigo Ronald Goldman, con quien supuestamente mantenía una relación en secreto.

La trágica muerte de Nicole Brown sacudió por completo a la familia Kardashian, especialmente a Kris, quien era su mejor amiga; las parejas solían pasar mucho tiempo y hasta hacer viajes en pareja. Incluso, los Karashian de pequeños llamaban tíos a la pareja.

Kris Jenner y Robert Kardashian tenían una excelente convivencia con O. J. Simpson y Nicole Brown. Foto: Instagram

Robert Kardashian defiende a su amigo O. J. Simpson

Demostrando mantener una gran amistad, Robert, a pesar de estar alejado por años de la ley, decide renovar su licencia de abogado para unirse a la defensa de O. J., junto a los abogados Robert Shapiro y Johnnie Cochran, conocidos como "El Dream Team". Kardashian se sentó al lado de Simpson durante todos y cada uno de los juicios, lo que lo volvió una parte importante del caso, aunque también desató una gran polémica.

Tras el escándalo mediático, no se encontró como culpable a Simpson, lo que molestó a muchas personas en los Estados Unidos, pues consideraban que era obvio lo que había sucedido. Por otro lado, por muchos años se creyó que Khloé Kardashian no era hija de Robert, sino de O. J., con quien supuestamente Kris habría tenido una aventura en secreto.

Según Joni Migdal, un amigo de la familia, Robert no creía que la hermana Kardashian fuera su hija biológica, pero aun así la adoraba, incluso, ella fue la más apegada a él. Todo se dio debido a la apariencia de Khloé, pues es completamente diferente a todos sus hermanos, lo que la llevó a sospechar por años si era en realidad una Kardashian, aunque su madre le dijo que era diferente porque se parecía a su abuela paterna, la madre de Robert.

Khloé Kardashian fue la única diferente a todos sus hermanos. Foto: Internet

Continuando con su vida, Robert Kardashian se casó con Jan Ashley en 1998, aunque su matrimonio duró sólo un mes, ya que se anuló después de 30 días. Jan afirmó que todo esto sucedió debido al estrés que su ex esposa, Kris Jenner, le provocaba después de su divorcio. El último matrimonio del empresario fue con Elle Pierson, con quien se casó en 2003 sólo seis semanas antes de su muerte.

La trágica muerte de Robert Kardashian

El abogado y empresario armenio-estadounidense Robert Kardashian fue diagnosticado con cáncer de esófago en julio de 2003; tres meses más tarde la enfermedad lo deterioró tanto que su bajó bastantes kilos de peso, incluso, dejó de comer, y terminó por fallecer el 30 de septiembre de 2003, a los 59 años de edad.

La muerte de Robert Kardashian dejó un gran vacío en su familia. Foto: Instagram

Por bastantes años se ha evidenciado el impacto que esto ha tenido en la familia Kardashian, pues siempre fueron muy unidos y perder a su querido padre fue el dolor más fuerte que han sufrido. Kris Jenner reveló entre lágrimas en una entrevista con Giuliana Rancic que a ella le sigue doliendo y se siente muy reciente cada vez que lo piensa.

