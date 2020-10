¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef México 2020?

Este viernes 30 de octubre el reality de cocina que mayor audiencia ha generado en México los últimos años, "MasterChef", inició una nueva temporada que provocó opiniones divididas, de entre los hechos más llamativos destacaron la ausencia de Benito Molina y la primera eliminación.

Al iniciar la emisión presentaron a la totalidad de participantes, entre bromas y momentos emotivos que los más fieles seguidores agradecen, pero no todos fue emoción, también charlaron sobre el tipo de platillos que prefieren cocinar.

Ya iniciada la competencia, tuvieron la libertad de hacer cualquier preparación durante la primera ronda, arrojando platos buenos que ganaron el derecho de ser probados por los jueces; algunos no tan malos, pero que no pasaron el frente y otros que no convencieron ni a los espectadores.

La segunda ronda les presentó un reto más complicado, la preparación de la pasta típica para cocinar moles. Aquí se vio realmente quienes llegaron con armas para contender 100 % por el premio que obtiene el ganador o ganadora; las peores preparaciones pasaron a ronda de eliminación.

En este momento los nervios estaban de punta, pues les pidieron preparar algo con lo que se sintieran cómodos, o por lo menos era la idea, pues no importaba si era dulce o salado solo que fuera hecho con elote.

En la ronda final se cocinaron diversos platillos usando la hortaliza mexicana, sin embargo fue Angélica Pérez de 67 años de edad y originaria de Mexicali, Baja California, quien decepcionó "más" a los jueces Adrián Herrera, Betty Vázquez y José Ramón Castillo.

Este último fue el que más esperaba del platillo y mayor desagrado se llevó, ya que doña Angélica intentó hacer un pan, que por no se coció bien por no saber usar el horno. Al final la preparación llevó el nombre "Budín accidentado", platillo que la llevó a convertirse desgraciadamente para ella en la primer eliminada de MasterChef México.

A continuación la lista completa de participantes, para aquellos que se perdieron el programa pero quieren seguirlo:

Itzel Paniagua Bortolussi

Angélica Pérez - Primera eliminada

Luz Adriana Salcedo

Diana Esquivel Ruiz

Lizbeth Jasmin Rodríguez

Citlalli Elizabeth Peraza

Claudia Mercedes Pedroza Espinosa

Atilana Rosas Díaz

María Isabel Cetina

Salime Sadek Azar

Gonzalo Hernández Ranero

Iker Adán Cortés Espín

Erubiel Santiago Sosa Muñoz

Rolando Garza Sierra

Nicolás González Ramírez

Jorge Alberto Jiménez Hernández

Cuauhtémoc Blanco

José Luis Monterrubio Fernández

Osvaldo Jiovanni Jarvio Solís

David Albíter Alpízar