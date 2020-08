¿Quién fue el primer esposo de Yuri?

México.- Una de las cantantes más exitosas dentro de la industria musical mexicana ha sido Yuri, la también conocida como "La Jarocha", quien a sus 21 años ya estaba totalmente enamorada de un hombre, con quien decidió fugarse y posteriormente casarse, pero jamás se imaginó que su divorcio llegaría dos años más tarde.

Se trata de Fernando Iriarte, su mánager y novio de aquella época, hijo de la periodista Maxine Woodside y por quien lo arriesgó todo, ya que sus padres en ese momento no la dejaban tener novio, pero ella, al no mantener una buena relación con su madre durante ese tiempo, decidió hacer lo que su cabeza y corazón le dictaron; fugarse y hacer una vida con él.

Fue un 30 de enero de 1988 cuando Yuri decidió casarse con el hijo de la periodista de espectáculos mexicana, lo que causó gran polémica, pues la cantante viniendo de una familia cristiana evangélica protestante decide convertirse al Catolicismo Romano, lo cual influiría mucho en su carrera más adelante.

Durante su matrimonio con Iriarte, Yuri decide firmar contrato con Sony Music y ese mismo año lanza su disco "Isla del sol", que incluye temas como "Hombres al borde de un ataque de celos", "Hola", "Imposible amarte como yo", "Isla del Sol" y "Mujer y marido", todo un éxito en Latinoamérica.

Dos años más tarde, en 1990, Yuri termina con su deteriorada relación con Fernando Iriarte y su carrera da un giro completo, lanzando temas más agresivos en su álbum "Soy libre" que a tres meses de salir a la venta logra vender 250,00 copias gracias a su sencillo "El Apagón".

En una reciente entrevista con el programa chileno "Con amigos en casa", conducido por Christian de la Fuente y su esposa, Angélica Castro, Yuri recordó que durante los premios TVyNovelas de 1985, Luis Miguel le ofreció un departamento para que pudiera esconderse junto a su novio de ese entonces, Fernando Iriarte, mientras decidían qué hacer con su futuro.

Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él… Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa", narró la cantante.

Él y su papá me ofrecieron un departamento que ellos tenían en Polanco, porque pensaban que yo no tenía a dónde irme, pero yo ya tenía planeado todo con Fernando porque la situación con mi mamá no era muy buena y mis papás no me dejaban tener novio", explicó.