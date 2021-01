¿Quién fue la reina de belleza Ximena Hita, coronada como Miss Aguascalientes 2019?

La mañana de este primer día del 2021, se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Ximena Hita, ganadora de la corona de Miss Aguascalientes 2019. A través de sus redes sociales la organización del certamen de belleza Miss México, confirmó el fallecimiento de la reina de belleza.

"Estimada familia Miss México, no existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta, nos llena de dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Ximena Hita, Miss Aguascalientes, a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos".

La organización de Miss México le agradeció por todo su amor en pro de construir una sociedad incluyente y con valores, "tu legado lo llevaremos siempre, lamentamos profundamente su partida y externamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la coordinación estatal de Miss Aguascalientes. Descansa en paz".

Ximena Luna Hita tenía 21 años de edad, era originaria de la ciudad de Aguascalientes. Además de reina de belleza, era estudiante de la Licenciatura en Enfermería y Paramédico. Anteriormente se había desempeñado como conductora de TV Azteca Aguascalientes. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; supuestamente se habría suicidado. (Reina de belleza muere y salva con sus órganos a 5 personas).

Ser Paramédico, era una de las pasiones de Ximena Hita. Foto: Instagram @ximehita

"Según indagatorias Ximena habría cometido suicidio; hablar con las y los jóvenes y crear conciencia sobre este tema era parte fundamental de su plataforma como reina de belleza. Desde Miss México Everywhere compartimos el impacto de la noticia y nos condolemos con la Organización Miss Aguascalientes, Miss México Organization y la familia y seres queridos de Ximena", manifestó Miss México Everywhere en redes sociales.

La hermosa joven competiría por la corona de Miss México 2020; el certamen está programado para el 13 de marzo de este 2021 en la ciudad de Chihuahua. Cabe mencionar que el año pasado este concurso de belleza no se llevó a cabo por la contingencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19.

Unas horas antes de morir, Ximena Hita estuvo compartiendo en las stories de su cuenta en Instagram varias fotografías, como parte de una dinámica donde ella posteaba imágenes que sus seguidores le pedían. Entre estas publicaciones mencionó que ver el cielo la relajaba y de la daba paz.

De las últimas publicaciones de Miss Aguascalientes en redes sociales. Foto: Instagram @ximehita

En uno de sus últimos mensajes en su feed de Instagram, Miss Aguascalientes manifestó que el mes de diciembre era un mes lleno de amor, esperanza y fe para todas las familias, señalando que la situación actual que estamos viviendo "no ha sido la más favorable para varios de nosotros, pero siempre debemos de mantenerlos positivos ante cualquier adversidad, ya que esta situación solo es momentánea y poco a poco irá mejorando".

El día de hoy debemos de sentirnos agradecimos y bendecidos por que Dios, nos brindó un año más de vida lleno de muchos aprendizajes.

"Vuelta alto belleza y descansa en paz", "gracias Ximena por ser luz y alegría para las personas que logramos conocerte, aún estamos en shock no podemos creerlo, vuela alto princesa ❤️ el cielo es más bonito contigo", "descansa en paz Ximena, fuiste toda la representación de la constancia, dedicación y entrega, en toda la extensión una reina digna. Descansa chula", "una reina mexicana es eterna, vuela alto preciosa", "una vez más se demuestra que no todo lo que se ve por redes sociales es real, hay que buscar ayuda siempre y tratar de ayudar, lamentablemente es tarde para ella, la depresión no es un juego", son algunos de los comentarios en redes sociales, ante la muerte de Ximena Hita.