¿Quién fue y de qué murió Don Eduardo Hernández, padre de Los Tigres del Norte?

Luis Hernández comentó que su padre falleció el día de su cumpleaños: "fue algo muy duro para mí, el día antes de que falleciera me tocó ir al hospital". En ese entonces, aún no formaba parte del grupo. Recuerda que el último día que lo vio, le prometió que le tendría un regalo.

Por su parte Raúl Hernández, ex integrante de Los Tigres del Norte y conocido como "El tigre solitario", mencionó que aquella triste noche el público fue consciente tras enterarse de la muerte de su papá, "cantábamos con el nudo en la garganta, cantábamos con lágrimas".

En medio de las lágrimas, escuchaban los gritos y chiflidos de la gente que había asistido al concierto. "El público cuando paga por un evento, reclaman y siempre se imaginan que uno no está ahí por incumplidos", expresó Hernán.

Ante esta impactante noticia, los músicos originarios de Rosa Morada, en el municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, México , no sabían si podrían llevar a cabo el show, pues el penar era demasiado fuerte. Hernán Hernández, bajista y vocalista en la agrupación, mencionó que tardaron más de hora en decidir si saldrían al escenario.

20, 25 minutos antes de subir al escenario, viene una persona y me dice: 'acaba de hablar, que murió tu papá', no lo podíamos creer, '¿qué vamos a hacer?' Salimos a trabajar.

