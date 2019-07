Quién ganó La Voz México 2019

La Voz México en su edición 2019 y con esta temporada producida ahora por Televisión Azteca, ya tiene a su ganadora. Se trata de Fátima Domínguez quien formara parte del equipo de Lupillo Rivera, el llamado Toro del corrido.

En las stories de su cuenta de Instagram, la ganadora de La Voz en TV Azteca, compartió con sus seguidores sus emociones por el triunfo obtenido. Con lágrimas en sus ojos manifestó: "no saben lo afortunada que me siento, estoy viendo todos sus videos, todos sus mensajes, de verdad no me la creo, estoy muy agradecida con todos ustedes...no saben que bonito me hacen sentir".

Por su parte el coach Lupillo Rivera comentó: "gracias por confiar, por creer y felicidades por tu talento, una digna representante de los sueños de tu equipo".

Asimismo agradeció a todas las personas que votaron por su pupila, de igual manera hizo evidente su alegría por haber pertenecido a este proyecto: "muchas gracias a cada una de las personas que votó por Fátima, quien demostró toda la capacidad para cumplir el sueño de cada uno de los integrantes del equipo Lupillo que no pudieron llegar hasta la final, y a quienes agradezco por su confianza al haberme elegido como su coach".

Gracias a los fans que a pesar de todo, siguen al pie del cañón y hoy me demostraron más que nunca todo su cariño.

"Gracias a la producción de La Voz Azteca por todo su apoyo y la gran oportunidad, a mis compañeros Yahir, Belinda y Ricardo Montaner, de quienes aprendí mucho y disfruté de buenos momentos. Pero sobre todo a Dios y a mi familia por no dejarme solo y apoyarme siempre. En tu cumpleaños me diste un gran regalo Jenni Rivera, gracias, lo logramos", resaltó Lupillo Rivera.

Fátima Domínguez es originaria de Tula, Hidalgo; tiene 21 años de edad y su pasión por la música comenzó cuando tenía 9 años. Ante de pisar el escenario de La Voz trabajaba en un restaurante en su ciudad natal, donde demostraba sus dotes musicales para deleite de los comensales.

La ganadora de La Voz en TV Azteca recibió como premio un automóvil y la producción de lo que será su primer disco.

Horas antes de la final, la cantante compartió en sentimental post en Instagram, donde recalcó que La Voz cambió su vida por completo: "me levanté un poco sentimental, emocionada, agradecida y con los nervios de punta".

Después de dimensionar todo lo que me está pasando, ¿como no sentirlo? La Voz Azteca cambió mi vida.

"Pase lo que pase hoy, gane o no gane, ustedes ya me hicieron sentir una triunfadora. Estoy sumamente agradecida con mi coach Lupillo Rivera que me estuvo llevando siempre de la mano con sus consejos y regaños también, a todos ustedes que se tomaron un momento de votar por mi e incluso desde que comenzó mi etapa en La Voz me han seguido; este triunfo será para ustedes y representando orgullosamente a todo mi equipo".