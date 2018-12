¿Quién ganó la Voz México 2018?

Cristina Ramos, del equipo de Carlos Rivera, fue la gran ganadora de la La Voz… México en su edición 2018. La argentina interpretó el tema Show must go on.

Cristina compitió por el primer lugar con Diana Villamonte del equipo de Maluma.

Cada uno de los participantes De La Voz.... cantó con su coach y los cuatro finalistas se abatieron en un verdadero duelo de talentos. Primero inició Anita con Delian; le siguió, Carlos con Cristina; de ahí pasó el gran Maluma con Diana y al final Natalia con Carmen.