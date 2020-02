¿Quién ha besado mejor a Jacky Bracamontes en las telenovelas?

Jacky Bracamontes estuvo en un programa especial de "El Señor de los Cielos" en Telemundo, donde recordó su etapa en las telenovelas mexicanas. La ex reina de belleza y actual conductora de televisión, comentó que su primera escena de pasión fue al lado del actor Eduardo Santamarina, asegurango que no fue su mejor trabajo.

"Fui malísima, son bien complicadas y más la primera vez que te toca hacerlas, me acuerdo que estábamos en Las Vegas, en una suite espectacular, Lalo encima de mí y yo así 'Jacky mueve las manos' y fui muy mala", comentó Jacky Bracamontes.

La esposa del corredor de Fórmula 1 Martín Fuentes, en su momento protagonizó varios melodramas junto a diversos galanes de telenovelas:

Con Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina trabajó en "Rubí".

Con Guy Ecker realizó "Heridas de amor".

Con Jaime Camil en "Las tontas no van al cielo".

Con William Levy hizo "Sortilegio".

Jacky Bracamontes reveló que Guy Ecker es el actor que mejor la ha besado. "Yo les tengo que confesar algo pero Estela (esposa del actor) no me juzgues por lo que voy a decir, pero yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker, no le digan a nadie, Estela no te enojes conmigo".

Aunque Jacky está alejada de los foros de grabación de las telenovelas, se encuentra enfocada hoy en día en su faceta de mamá y como conductora de televisión.