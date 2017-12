Quien menos te imaginas sale a la defensa de Yuri

En los últimos días la cantante Yuri ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre el matrimonio y la adpción Gay. Muchos la han atacado por sus declaraciones que ha realizado.

"Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica", dijo la cantante al explicar su postura acerca de la adopción de niños por parejas homosexuales en entrevista con Camilo Egaña.

La vida es como un espejo : te sonríe si la miras sonriendo @charbelzoecouture Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:32 PST

“Quiero ser muy clara y así agarro al toro por los cuernos... A mi punto de vista porque todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica, porque se me nombró cómo homofóbica...” deja muy en claro la talentosa cantante en la entrevista con Camilo Egaña y explica su postura sobre la adopción de niños por parejas homosexuales.

"Mi instructivo de vida dice, hombre y mujer. Yo soy cristiana. Y así como la gente lo hace y la gente apoya, yo no los juzgo, yo los respeto, porque hay que practicar lo predicamos; y la biblia dice, no juzgues, porque así como juzgas serás juzgado".

Ante estas declaraciones otros famosos como Mauricio Mejía, Susana Zavaleta, Galilea Montijo y Regina Orozco se han ido contra ella.

"Tu adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo.", dijo el actor Mauricio Mejía.

@OficialYuri Tu adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo. #SeñoraBonita https://t.co/B1gV8g7yXn — Mauricio Mejía (@Mauricio_Mejia) 24 de noviembre de 2017

Por su parte Galilea indicó:

“No te da derecho a juzgar y dar tu opinar por más figura pública que seas, bajo tu religión, debemos tener una apertura y respetar porque que tu tengas un gusto diferente a los demás, no quiere decir que seas un extraterrestre, eres un ser humano y tienes los derechos como cualquiera”.

Regina y Susana también se le fueron a la yugular.

“Pienso que todo el mundo merece tener a alguien a quien darle todo el amor que tenga, es totalmente ridículo decir quién sí y quién no, ¿tú quién eres para decir?, da lo mismo quién sea, no está padre que estén los niños solos”, dijeron a los medios.

Pero hoy, un integrante de su equipo de La Voz México Alejandro Zepeda , que se ha declarado Gay y que tiene un hijo con su pareja sale en su defensa.

“Yo soy abiertamente gay y desde que entré al reality dije que quería mostrarme como soy. Estaba en el equipo Maluma y Yuri me robó. Te voy a compartir algo que no se ha tocado en el programa: yo tengo un hijo, estoy casado con un hombre y es un pequeño que es hijo biológico de mi esposo. No puedo tolerar que parte de la comunidad gay esté destruyendo a Yuri, cuando uno como homosexual busca que se le respete su punto de vista, pero ¿no puedes respetar el punto de ella? Como gay, no pienso segregar a Yuri por lo que piensa”, indicó a Diario Basta.

Familia, cuál es tu favorito? Ayúdame ❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 4:53 PST

“Me ha compartido de Dios, yo respeto su religión y yo, al igual que ella, todos los días hago oración para que mi día esté lleno de bendiciones; y yo he hablado con ella sobre ese tema y le he insistido que Dios me ama tanto, porque me lo demuestra, porque si Él no me amara por ser gay, no me estarían pasando muchas bendiciones, como el cumplir mi sueño. Ella me dijo que creía que yo la iba a agarrar de las greñas por todo lo que se ha dicho, y le dejé en claro que yo no era nadie para cambiarla y que la acepto como es”, concluyó.