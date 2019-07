Quién miente, Alejandra Guzmán o Frida Sofía

El pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no tener fin, luego de que Frida acusara a su madre a través de un video en Instagram de haberla golpeado, donde aparece visibles moretones y raguños en sus brazos, y ahora es la misma Alejandra Guzmán quien aseguró ahora que Frida también la golpeó.

Este caso se ha vuelto confuso para sus seguidores, pues algunos señalan que ya no saben a quién creerle.

Recordemos que su pleito y distanciamiento inició cuando se rumoró que Alejandra Guzmán andaba con el ex de su hija, situación que le molestó a Frida y se comenzó una guerra entre ellas, sobre todo Frida Sofía, quien comenzó a despotricar a su madre. Pero ahora, lejos de olvidar esa situación, ahora viene con más fuerza luego de que Frida Sofía publicara en su Instagram que su madre la habia golpeado, hecho que sin duda causó gran revuelo.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Ahora Alejandra Guzmán dio una declaración al respecto. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante que entrevistó a Alejandra Guzmán para el programa de televisión "De Primer Mano" y comentó que las cosas entre ellas están realmente mal, a tal grado de que supuestamente Frida Sofía ha golpeado a su mamá.

Una publicación compartida por ⠀ℱ�������� ��ℴ������ (@ifridag) el 10 de May de 2019 a las 7:01 PDT

Frida Sofía no tardó en responder a la declaración Gustavo Adolfo Infante y opina que ya estuvo bueno de decir tantas mentiras.

Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 15 May, 2018 a las 6:28 PDT

Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y put...que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cul... Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá.No he sido más que buena hija con esta diabla”, fue el mensaje que publicó acompañado del polémico video.