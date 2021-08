"¿Quién nos hizo máquinas de estudiar?", dice BTS en la letra de la poderosísima canción "N.O"

BTS mediante sus canciones envían toda persona que las escuche un bello mensaje de amor propio, de las buenas amistades, nos dicen que la noche nunca terminará, pero siempre llega el amanecer, por lo cual nos invitan a seguir viviendo. A través de sus diversos temas musicales enfrentan la injusticia y hablan por los jóvenes de hoy en día, donde detallan las dificultades que conlleva la intimidación; asimismo tocan temas pertinentes a la realidad de su natal Corea del Sur la salud mental e incluso manifiestos existenciales.

Una de las canciones más representativas de Bangtan Sonyeondan es "N.O", un poderosísimo tema que habla de la presión y expectativas que ejercen los adultos sobre los estudiantes y cómo esto, ha llegado a afectar la salud mental de muchísimos jóvenes. La canción es un reflejo de la realidad de los estudiantes surcoreanos en la actualidad.

"N.O", acrónimo para "no offense" ("sin ofensa"), es la canción principal del primer EP de BTS "O!RUL8,2?" (abreviatura de "Oh, Are You Late Too?", en español "¡Oh! ¿También llegas tarde?"), el cual fue lanzado el 11 de septiembre de 2013, tres meses después de su debut con "No more dream" y el B-Side "We Are Bulletproof Pt.2".

En el MV podemos ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook luchando y rompiendo con la conformidad de la sociedad y la forma monótona de pensar. Los integrantes de BTS son estudiantes de una escuela futurista, donde aprenden de gadgets de alta tecnología, hasta que comienzan a rebelarse sobre su autoridad y el sistema.

"O!RUL8,2?" fue parte de la trilogía de la escuela de BTS. Foto: Big Hit Music

En "N.O" BTS canta: "no hay tiempo de descansar, es estar en la escuela, casa o salas de internet, estudiantes presionados por ser número uno, ¿quién nos hizo máquinas de estudiar? O somos número uno o un fracaso, es la supervivencia del más apto, nos hacen pararnos sobre nuestros amigos para ascender".

El mensaje de "Los chicos a prueba de balas" en su EP "O!RUL8,2?" fue claro, "debes encontrar tu felicidad y tu propia vida antes de que sea demasiado tarde". Las letras de las canciones, entre estas "N.O", ofrecen una advertencia audaz a un mundo que inflige desesperación, donde los jóvenes son criados como máquinas de estudio sin la posibilidad de pensar en el futuro.

En este mundo que inflige desesperación, el cual fue retratado por BTS en "O!RUL8,2?", los compañeros de clase no son amigos, sino competidores que intentan pisotearse. Los Idols canta sobre las heridas y la angustia que ha dejado una vida tan desesperada en los adolescentes de hoy.

"Los adultos siempre dicen que estas adversidades son momentáneas, sopórtalo un poco más para que te hagas más fuerte más adelante", dice otra parte de la letra de la canción en mención.

"¡Todos digan NO! No puede ser después, no quedes atrapado en el sueño de otros...aún no hemos hecho nada por nosotros, los mayores dicen que la tenemos tan fácil, que somos más afortunados que otros, entonces ¿cómo explicas mi infelicidad? Tantos como yo viven como una marioneta, ¿quién se hará responsable?".

