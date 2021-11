"Quien te entiende", tunden a Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, por hacerse otra lipoescultura

La empresaria estadounidense Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera (conocida como "La Diva de la Banda" o "La Gran Señora"), se sometió a otra lipoescultura. A través de su perfil en Facebook ha mostrado a sus miles de seguidores el proceso que ha llevado a cabo antes y después, de este procedimiento quirúrgico.

Previamente a entrar al quirófano, la tía de la también cantante Chiquis Rivera, contó que se quitaría grasa de los brazos, de la espalda, de la axila y otras zonas de su cuerpo. "Estoy entusiasmada, no quiero decir nerviosa, es ese nerviosismo padre que vas a sentir antes de hacer algo que te encanta".

En uno de los videos que publicó en su cuenta de Facebook, mostró que tras la operación su recuperación ha sido muy rápida.

A través de redes sociales Rosie Rivera ha recibido muchas críticas por realizarse otra lipo. "Eres según seguidora de Dios y mírate, no te aceptas tal a su semejanza, quien te entiende", "pobrecita, no se acepta a ella misma", "un cristiano no reniega de su cuerpo, yo no sé como es que dice predicar la palabra de Dios, si ni ella misma se acepta tal y como Dios la creo", "ahí es donde está quedando la fortuna de Jenni Rivera" y varias más.

Antes de su cirugía, la hermana de Lupillo Rivera explicó a sus seguidores el motivo de someterse a otra lipoescultura. Externó que aunque ha estado adelgazando, haciendo ejercicio y comiendo de manera saludable, "tú no le puedes decir a tu cuerpo dónde va a perder peso".

Asimismo comentó que muchas mujeres al perder peso "se nos fueron el busto o las pompas, es frustrante porque quieres perder en la cintura, en la pierna, en los brazos y no pierdes en esos lugares".

Leer más: Carmen Salinas sufrió un hemorragia cerebral y no un derrame, algo alentador para la familia

Rosie Rivera dejó muy en claro que una lipo "no es para perder peso, es para hacer contorno", así cómo lo hacen con su rostro, "eso es lo que hace la lipo, tienes que seguir cuidándote porque te van a dar forma, pero si tú no comes bien, no haces ejercicio y no te cuidas, vas a engordar otra vez en diferentes áreas".