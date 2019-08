Quién tiene el mejor trasero, Yanet García o Issa Vegas

Yanet García tuvo bastante competencia en una de las emisiones del Programa Hoy de esta semana; en el foro del matutino estuvo la bella y sensual bloggera fitness Issa Vegas; tanto ella como la Chica del Clima protagonizaron un duelo de traseros y ahora en redes sociales se preguntan, ¿quién tiene el mejor trasero?

En uno de los segmentos del Programa Hoy se mostró la rutina de ejercicio que lleva a cabo Issa Vegas para tener ese torneado trasero. El conocido entrenador Diego Di Marco presentó a su invitada como "uno de los mejores glúteos de México...junto con Yanet García, claro".

"Yanet García e Issa Vegas poseen grandes atributos físicos y un enorme corazón", se mencionó en un post en la cuenta de Instagram del programa de Las Estrellas, causando toda clase de comentarios, entre los que resaltan las comparaciones de los atributos de ambas.

"Par de siliconas", "obviamente a Issa se le ven trabajadas, no operadas como las de Yanet", "perfecta foto para distinguir la diferencia de unos glúteos de gym y otros falsos", "eso ya parece competencia, no un programa familiar", "competencias de traseros, operados vs trabajados", fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que Diego Di Marco de cierta manera puso en duda que el trasero de la Chica del Clima sea natural. "¿Cuál es la diferencia entre un glúteo operado de uno no operado? lo voy a decir, en ella (señalando a Issa Vegas), el músculo, tiene muy bien trabajado todos los glúteos, mayor y menor, muy trabajado".

Luego de la rutina de ejercicio Padme Vidente, conocida por leer la suerte pero a través de la forma del trasero de las personas, leyó los traseros de Issa y Yanet.

Sobre Issa Vegas dijo que por tener unos glúteos en forma de durazno pareciera que “es una mujer que está en los cuernos de la luna”, pero que su talón de Aquíles es que le encantaría tener una familia, hijos y dedicarse a ello. “Es una mujer exageradamente sensible”.

Cuando tocó el turno de Yanet García, Padme Vidente le indicó que “es una mujer que mira todo muy minuciosamente. Yanet escanea por completo hasta ver el arrocito negro para ver si le gusta o no”.

Asimismo recalcó que “en la cuestión de pareja está bien dudosa”, comentario que no le agrado a Yanet y replicó que, ella estaba muy enamorada. Como muchas ya saben tiene una relación con Lewis Howes (ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League).