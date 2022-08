Los integrantes de la Familia Kardashian-Jenner, se dieron a conocer hace más de una década, a través del reality show "Keeping Up with the Kardashians", producido por Bunim-Murray Productions y Ryan Seacrest Productions, y transmitido por el canal E!, durante 20 temporadas. Este programa comenzó mostrando la vida cotidiana de Kris Jenner y de sus hijas e hijo: Kourtney, Kim, Khloé y Rob (fruto de su matrimonio con el abogado Robert Kardashian); Kendall y Kylie (de su matrimonio con el ex atleta Bruce Jenner, hoy Caitlyn Marie).

Cabe mencionar que antes de "Keeping Up with the Kardashians", el apellido Kardashian ya era conocido en el showbiz. El abogado estadounidense de origen armenio, Robert George Kardashian, además de ser su amigo, fue uno de los defensores legales del ex jugador de futbol americano O. J. Simpson, durante el mediático juicio en el que enfrentó cargos por el asesinato de su esposa Nicole Brown y Ronald Goldman, un camarero amigo de ella.

A lo largo de las 20 temporadas de "Keeping Up with the Kardashians", así como de los diversos spin-off que surgieron de este reality show, como "Kourtney and Kim take Miami", "Khloé & Lamar" o "Kourtney and Khloé take The Hamptons", los televidentes no solo formaron parte de las vidas de las integrantes del clan, sino también, fueron testigos de los muchos escándalos que protagonizaron: peleas, relaciones fallidas y más.

Conforme llegaba una y otra temporada del programa, cada una de las integrantes del mediático Clan Kardashian-Jenner, cosechaba más fama y fortuna.

Los millones de dólares que comenzaron a incrementar en sus respectivas cuentas bancarias, fue fruto, primero que nada, de las ganancias que recibían por su contrato exclusivo para estar en el reality show, así como de campañas publicitarias, anunciar productos en sus redes sociales, los negocios que cada una emprendió, etc.

Las hermanas Kardashian-Jenner: Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie.

¿Quién tiene más dinero de la familia Kardashian?

Aunque muchos pudieran pensar que la más rica del clan es la joven empresaria Kylie Jenner, hace un tiempo dejó de serlo, ya que fue superada por su hermana, la socialité, modelo y empresaria Kim Kardashian.

De acuerdo con información de Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Kim Kardashian tiene una fortuna de 1.8 billones de dólares. "Ha convertido el estrellato de los reality shows, en una fortuna de diez cifras", señala una publicación de esta prestigiada revista.

Una gran parte de la riqueza de la ex esposa del rapero estadounidense Kanye West, proviene de sus participaciones en KKW Beauty, su compañía de cosméticos y fragancias que fundó en el 2017, así como de Skims, su negocio de fajas.

Kimberly Noel Kardashian, de 41 años de edad y originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, vendió en el 2020, el 20 por ciento de las acciones de su empresa KKW Beauty a Coty, por 200 millones de dólares.

Asimismo, Forbes publica que Skims recaudó 240 MDD en enero de 2022, de firmas lideradas por los multimillonarios Stephen Mandel y Josh Kushner, duplicando su valoración a 3,2 mil millones de dólares en menos de un año.

Con respecto a su hermana menor, la modelo y empresaria Kylie Jenner, de 25 años de edad, tiene una fortuna de 600 millones de dólares.

Hace unos años, Kylie usó 250 MDD de sus ganancias como modelo, para lanzar su línea de cosméticos, Kylie Cosmetics. En el 2020, vendió el 51 por ciento de las acciones de Kylie Cosmetics a Coty, Inc., por 600 millones; se embolsó unos 540 millones de dólares. Cabe resaltar que la hija de la momager Kris Jenner, se convirtió en la persona más joven en la lista de Forbes, de las 100 mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas.

Kylie Jenner creó todo un emporio en la industria del maquillaje.

Esta es la fortuna de las otras integrantes de la Familia Kardashian-Jenner:

Kris Jenner - 190 millones de dólares

Kourtney Kardashian (la mayor de todas las hermanas) - 65 millones de dólares

Khloé Kardashian - 50 millones de dólares

Kendall Jenner - 45 millones de dólares

Cabe resaltar que a diferencia de sus hermanas, Kendall Jenner se convirtió en una reconocida modelo internacional, desfilando para prestigiadas marcas como Chanel, Givenchy, Tommy Hilfiger, Fendi, Bottega Veneta, Balmain, Victoria Secret y Versace.

En el 2017, fue considerada por Forbes, como la modelo mejor pagada. Kendall también incursionó como empresaria al lanzar su marca de tequila "818", misma por la que ha recibido críticas, acusándola de apropiación cultural.

Desde hace más de una década, el Clan Kardashian-Jenner ha vivido entre escándalos, acechadas por los paparazzi, entre peleas familiares, prestigiosos eventos como la Semana de la Moda o la MET Gala, pero sobre, con sus millones de dólares en sus cuentas bancarias.