¿Quiénes forman parte de "Ana", serie de Ana de la Reguera?

Ana de la Reguera goza en estos momentos del éxito de "Ana", su más reciente proyecto que está disponible en Amazon Prime y en Comedy Central. La carrera artística de la actriz mexicana no ha sido fácil y junto a algunos éxitos tanto en el cine como en la televisión han llegado muchos otros sinsabores, entre ellos muchos castings sin éxito en busca de su papel ideal.

Todo esto llevó a Ana de la Reguera a escribir una historia con el personaje que ella siempre habría querido interpretar. Así nació "Ana", una serie que aunque no es cien por cien autobiográfica, si tiene muchos retazos de la vida de la actriz mexicana. "La idea surgió a partir de una necesidad creativa de querer hacer, era más bien de no depender que alguien más me diera un papel interesante, un papel que no hubiera tenido la oportunidad de hacer, quería también tener el control un poco más", comentó en una entrevista con Las Estrellas.

Al estar basada en su vida, "Ana" cuenta con la participación de su hermana Ali Gardoqui y de su padre Augusto Gardoqui, quienes se interpretan a ellos mismos. La actriz Tina Romero interpreta a la mamá de Ana de la Reguera.

La serie protagonizada, escrita y producida por Ana de la Reguera, también cuenta con la participación de:

Andrés Almeida.

Paulina Dávila.

Lalo España.

Paly Duval.

Ana de la Reguera incluye marihuana y música en su proyecto

"Ana" cuenta además con un número musical diferente en cada capítulo, los cuales suceden después de que Ana de la Reguera fuma un poco de marihuana, contando con grandes artistas como Rosalia, C. Tangana, Francisca Valenzuela, Nathy Peluso, Cristal, Fito Paéz, Residente y Kany García, entre otros.

"'Ana', comedia inspirada en Ana de la Reguera que te hará pasar un rato de mucha diversión a través del amor, sexo, autodescubrimiento y la presión que sufrirá su personaje principal", comentó Amazon Prime en un comunicado.

También te puede interesar:

Atacan a Ana de la Reguera por comentario sobre Yalitza Aparicio

Las 8 series más vistas de Netflix, ¿ya las viste todas?

Grey's Anatomy, Station 19 y The Good Doctor donarán material médico ante COVID-19