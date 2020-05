¿Quiénes forman parte del grupo de amigas de Angélica Rivera?

Cynthia Klitbo dio a conocer en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "El minuto que cambio mi destino", que ella forma parte de un grupo de amigas cercanas a la ex Primera Dama de México Angélica Rivera, quien desde el 2007 se encuentra alejada de la actuación.

"Hablamos diario, tenemos un grupo de amigos pegados y no la dejamos sola en ningún momento y seguimos con ella todavía y nos apoyamos", comentó Cynthia Klitbo, quien trabajó con Angélica Rivera en "La dueña". Dicho grupo de amigas cercanas, ademá de Cynthia, está conformado por:

Azela Robinson.

Carina Ricco (viuda de Eduardo Palomo y con quien actuó en "Huracán").

Chantal Andere.

Y precisamente la actriz Chantal Andere, en varias entrevistas ha hablado de su amiga Angélica Rivera. La amistad entre ambas surgió en 1988 cuando trabajaron en el melodrama "Dulce Desafío".

"Somos amigas desde hace mil años y ahí es donde demuestras la verdadera amistad cuando vienen momentos malos y complicados. Si no podemos estar juntas, nos hablamos por teléfono, me manda videos de sus hijas y yo también le mando videos de mi hija", mencionó Chantal Andere hace unos meses ante varios medios de comunicación.

Angélica Rivera interroga a sus hijas de una manera divertida

Por otra parte, la actriz pasa la cuarentena al lado de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes recientemente protagonizaron un divertido challenge en redes sociales donde se pudo conocer un poco más de sus hijas, fruto del matrimonio que tuvo con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro.

La ex Primera Dama de México y ex esposa de Enrique Peña Nieto, no sale a cuadro en el video que publicó su hija Sofía Castro en su feed de Instagram, solamente se oye su voz cuando hace preguntas como "¿Quién es la más sensible?", "¿Quién es la más desordenada?", "¿Quién está enamorada?", "¿Quién es la más consentida?", "¿Quién es la más berrinchuda?".

Para responder a las preguntas de su mamá, las jóvenes debían poner su cara en un montón de harina o empujar la cabeza de sus hermanas a la harina. Hubo algunas preguntas en las que Sofía, Fernanda y Regina Castro pusieron al mismo tiempo su rostro en la harina.

