Quiénes fueron las esposas de Pedro Infante

Pedro Infante, quien nació en Mazatlán, Sinaloa, (1917) y murió en un accidente de avión en Mérida, Yucatán, (1957), fue un hombre que tuvo fama de mujeriego y enamoradizo, pero realmente son pocas las mujeres que marcaron su vida sentimental.

Pedro Infante se caracterizó, según han comentado muchas personas que lo conocieron, por ser una persona amiguera, sociable y, tras hacerse famoso, perseguido y asediado por las mujeres.

Pedro Infante proyectó en sus actuaciones a ese hombre trabajador, caballeroso, detallista y simpático, sobre todo "sangre livianita", y de esa imagen se enamoraron muchas mujeres en México y seguramente en otros países.

A través de sus películas, Infante pudo llegar al corazón de la gente, sobre todo al de las mujeres, pero en realidad, son pocas las relaciones amorosas que se le conocieron en vida.

Doña Refugio Cruz, su madre, fue el primer gran amor en la vida del actor, dicho por él en muchas entrevistas, y siempre la llenó de amor y detalles.

Puedes leer: Natanael Cano es señalado de incendiar el rancho de Pepe Aguilar

Según reportes de prensa, Guadalupe López fue la primera novia oficial del cantante de Yo no fui, con quien tuvo una hija cuando tenía 17 años de edad y puso por nombre Guadalupe, y aunque no se casaron, siempre se hizo cargo de la niña.

María Luisa León era 10 años mayor que Pedro y fue una mujer bastante importante en la vida de él. Ella lo apoyó en sus inicios como artista.

Según se menciona en su biografía, María Luisa le propuso irse a vivir a Ciudad de México en busca del éxito como artista y accedió. Ambos se casaron y adoptaron como hija a Dora Luisa, quien era sobrina de él.

Lupita Torrentera fue uno de los más grandes amores de Pedro Infante, quien vivió parte de su infancia en Guamúchil, Sinaloa, y aprendió ahí el oficio de la carpintería y tuvo su primer contacto con la música.

La relación entre Lupita y Pedro terminaría porque ella se cansó de sus infidelidades, de ver cómo a veces su vida era bastante "desenfrenada", lo confesó ella en varias entrevistas.

Lupita y Pedro se conocieron en 1947 en Ciudad de México. Ella trabajaba como bailarina y tenía 14 años de edad cuando se dio el "flechazo" entre ambos.

Cuando me lo presentaron se dio el amor a primera vista. Se me declaró en el teatro, ahí me dio mi primer beso, siempre lo he recordado", cuenta Lupita en entrevista que circula en YouTube.