Quiénes fueron las esposas de Xavier Ortíz

México. Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, perdió la vida este lunes 7 de septiembre de 2020, según lo dio a conocer en Twitter Sergio Mayer, amigo de Ortiz, y tras su muerte deja a un niño de 8 años de edad. Xavier estuvo casado en dos ocasiones. Patricia Manterola y Clarisa de León fueron sus esposas.

La repentina e inesperada muerte de Xavier Ortiz conmueve al mundo del espectáculo nacional, puesto que es algo que no se esperaba, y al momento ninguno de los familiares ha hablado sobre el motivo de su deceso.

Pero centremonos un poco en la vida personal de Ortiz, quien estuvo casado por vez primera con Patricia Manterola, actriz y cantante; ambos fueron compañeros en el grupo Garibaldi, el cual se fundó en 1989. Juntos compartieron escenario y viajaron por distintos lugares en plan de trabajo. De esa manera nacería una gran amistad entre ellos, luego el amor.

Patricia y Xavier se casaron en el año 1999 y se recuerda que su boda fue de lo más espectacular, ya que pudieron asistir la mayoría de sus compañeros de Garibaldi, al igual que sus familiares y amigos más cercanos.

La pareja se puso de moda y su boda salió publicada en la mayoría de las revistas de espectáculos de México y otros países, puesto que la popularidad de ambos, por ser parte de Garibaldi, era muy fuerte en muchos lugares.

En el año 2004, Manterola y Xavier Ortiz anunciaron su separación luego de cinco años de matrimonio sin dar muchas explicaciones, solamente que su matrimonio había llegado a un final feliz y quedarían como amigos y su vida tomó caminos diferentes en santa paz.

No existe otra razón más que el habernos dado cuenta a tiempo y conscientemente, que nuestras vidas empiezan a tomar rumbos diferentes. Siempre hemos sido una pareja alejada de los escándalos y pedimos sensibilidad con nuestras familias y con nosotros mismos para sanar y salir adelante", escribieron en una canta que enviaron a medios en su momento y tras su divorcio.

Xavier Ortiz aseguró que lamentablemente no existe una reconciliación con su aún esposa, Clarisa de León, con quien estuvo casado 4 años y ya comenzaron con los trámites de su divorcio.

Ha comenzado el proceso legal y hay cuestiones legales que resolver como la custodia del menor, la repartición de los bienes materiales y la pensión alimenticia", dijo en entrevista con TV Notas.

El ex Garibaldi aseguró que aún no ha podido hablar con su hijo abiertamente de su separación, pero él ha tomado bien la situación.

Bendito Dios es un niño muy maduro, ha sabido entender cuál es la situación, no le he platicado abiertamente, pero entiende que yo me tengo que ir y tengo que trabajar y luego regresar y estar con él por temporadas".