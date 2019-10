¿Quiénes fueron las mujeres de El Chapo?

México.- Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” es el capo más conocido en el mundo del narcotráfico y actualmente a sus 62 años de edad, se encuentra privado de su libertad en una prisión de Estados Unidos, sin embargo a lo largo de su vida, el originario de La Tuna, Badiraguato, tuvo diferentes amoríos y aventuras de los que resultaron alrededor de 18 hijos.

Si bien ha sido catalogado como una persona peligrosa por sus acciones ilícitas, también es conocido por ser enamoradizo y comprometido con sus mujeres.

En total Joaquín se ha casado 3 veces, pero sus aventuras transcienden fuera de sus matrimonios, pues se ha comprobado algunos romances y aventuras que ha tenido con diferentes mujeres.

Su primer esposa fue María Alejandrina Salazar Hernández, con quien se casó en 1977 cuando él tenía 20 años. De este matrimonio resultaron 4 hijos: Archivaldo Iván, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y César Guzmán Salazar.

Fuente: Cortesía

Su segunda esposa fue Griselda López Pérez, con quien también tuvo 4 hijos Joaquín, Ovidio, Griselda y Edgar. Este último fue asesinado en 2008 en un enfrentamiento armado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Fuente: Cortesía

Por último, y la actual esposa, tenemos a Emma Coronel. Con ella se casó en 2007. Emma era una ex reina de belleza y con apenas 18 años contrajo nupcias con el capo que tenía ya 49 años. De este matrimonio resultaron dos hijas, María Joaquina y Emali Guadalupe, un par de mellizas que actualmente tiene 8 años de edad. Ellas han podido visitar a su papá en prisión junto a su madre.

Fuente: EFE

Entre sus romances se conoce Zulema, una mujer que conoció mientras estaba preso en Puente Grande, Jalisco. Ella cumplía también una condena cuando conoció a Joaquín y se enamoraron. Sin embargo en 2008, cuando esta recuperó su libertad, fue asesinada y hallada en la cajuela de un auto, por lo que pareció una presunta venganza de un cártel rival de El Chapo.

Fuente: Cortesía

Lucero Guadalupe Sánchez, también conocida como la Chapo Diputada, fue otra mujer que se relacionó sentimentalmente con Joaquín. Lucero era una diputada local del estado de Sinaloa, cuando en una fiesta conoció al narcotraficante.

En 2014 Lucero fue captada por las cámaras de seguridad del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, mientras visitaba a El Chapo. Quien había sido capturado y encerrado en el penal por segunda ocasión. Según informes Lucero utilizó documentación falsa para poder ingresar a la visita.

Fuente: Twitter

Por último está la actriz mexicana Kate Del Castillo, una de las más polémicas y conocidas en el medio, pues tuvieron un encuentro donde ella, junto al actor estadounidense Sean Penn, entrevistaron muy íntimamente a Joaquín.

En una de las conversaciones de la pareja que se dieron a conocer, Kate mencionaba que le “movía” que alguien se preocupara por ella, “Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado”