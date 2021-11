México.- El actor mexicano Alberto Vázquez ha causado gran revuelo en los últimos días tras dar a conocer que llegará al altar el próximo 2022 con una mujer española que es 43 años menor que él, por lo que recordamos quiénes han sido esas mujeres que le han robado el corazón.

Desde que era una adolescente, el actor, de ahora 81 años de edad, gozó de dinero, fama y gran popularidad, pero sus romances no fueron como lo esperaba, pues sufrió bastantes críticas y hasta tuvo que pisar la cárcel por culpa de uno de estos.

¿Quiénes han sido las esposas de Alberto Vázquez?

Marcela

Desde jovencito, Alberto Vázquez era todo un galán y su historial en relaciones amorosas lo confirman, pues con apenas 16 años de edad se casó por primera vez, esto con una mujer de nombre Marcela, que tenía 30 años, misma que mintió diciendo que tenía 22. Su padre, al enterarse, hizo hasta lo imposible para anular su matrimonio, ya que su hijo era un menor de edad.

Ena

Posteriormente llegó Ena a su vida, una chica danesa con la que mantuvo una relación, Alberto la esperó a que cumpliera los 21 años para contraer matrimonio, pero su relación no resultó como lo esperaban, él se enamoró de Isela Vega y terminaron por separarse meses más tarde.

Isela Vega

La gran atracción que el actor tenía sobre Isela Vega, también actriz, formó una polémica relación, aunque lograron estar juntos, nada funcionó, pues escenas de drama, violencia y situaciones negativas rodearon a la pareja.

A pesar de todo eso, tuvieron un hijo llamado Arturo Vázquez, del que Alberto no supo hasta mucho después de su nacimiento, pues Isela se lo ocultó, y fue así como no creció a su lado porque su madre no se lo permitió.

María del Rosario

El actor logró encontrar lo que buscaba con María del Rosario Hoyos, con quien tuvo a tres hijas; entre estas sus gemelas, esto provocó un gran enojo en Ena, quien era todavía su esposa, por lo que lo demandó y terminó pisando la cárcel por algún tiempo. Luego de esto, estuvo casado con María del Rosario, quien murió en 2003 y dejó a Alberto completamente devastado.

Elisabeth Renea

Finalmente está Elisabeth Renea, una española 43 años menor que él con la que se casará en 2022, según anunció a través de sus redes sociales. La relación de estos dos ha dado mucho sobre qué hablar, esto por la gran diferencia de edad que entre ambos existe.

Angélica María

Aunque Alberto no se casó con Angélica María, fue uno de sus grandes amores durante la década de los 70, cuando ambos estaban en lo más alto de su carrera. Se conocieron en una academia de baile y mantuvieron por años una relación en secreto, pero esta llegó a su fin tiempo más tarde.