Quiénes han sido las parejas de Laura G

Laura G se ha convertido en tendencia por los escándalos que ha tenido en el pasado desde malentendidos con sus compañeros de trabajo, hasta su forma de conducir son algunos de los temas que se están hablando entorno a la conductora.

Ahora muchos se preguntan quienes han sido los hombres en la vida de la también reportera de espectáculos y aquí te diremos quienes fueron.

Carlos Loret de Mola

Al parecer Laura G no fue una mujer muy noviera en el pasado como muchos creen, ya que en el mundo del espectáculo no se le conocieron muchas parejas y aunque para muchos Carlos Loret de Mola, con quien supuestamente tuvo una aventura fue considerado por internautas como su pareja.

En 2011 por los pasillos de Televisa corrían los rumores de un supuesto romance entre ambos famosos y aunque Carlos Loret de Mola era un hombre casado, tal parece que Laura G cayó en sus encantos.

La aparente relación entre ambos terminó después de que ambos fueran sorprendidos en una cabaña a las afueras de la Ciudad de México, lo que le costó el mismo trabajo a Laura G quien trabajaba junto con el periodista en el programa Primero Noticias pues fue un gran escándalo en ese entonces.

Alejandro Vera

Cuando Laura G alcanzó tremenda popularidad en el programa Sabadazo, conoció al empresario Alejandro Vera, con quien se le vio en algunos eventos públicos y aunque muchos pensarían que sería el hombre con el que se casaría sucedió todo lo contrario.

Al parecer la pareja terminó su romance después de que acudieron a una boda en Acapulco donde también estaba la exesposa del empresario, lo que molestó a Laura G, ya que el hombre pasó mucho tiempo hablando con ella, lo que según causó problemas entre ambos.

Tiempo despúes Laura G dijo que nada de eso era cierto y que las razones por las que terminaron fueron otras, por lo que no dio más detalles de esa relación.

Nazareno Pérez

Solo bastó un año para que Laura G formara una familia con el amor de su vida Nazareno Pérez, con quien se casó en 2016, en algunas entrevistas Laura G confesó que siempre eligió mal en el amor, pero cuando conoció al director creativo de origen argentino todo cambió para ella.

"Me invitó un día a cenar y me dijo, 'mira tienes 30 años, a lo mejor tienes ganas de divertirte muchísimo, yo no soy esa persona, yo quiero formar una familia y si tu también quieres formar una familia pongamos de toda nuestra energía'", le dijo Nazareno a la presentadora en su primera cita.

Actualmente Laura G tiene tres años de casada con Nazareno, fruto de esa relación salieron dos niños maravillosos los cuales son muy populares en las redes sociales de su madre por lo tiernos que son.

