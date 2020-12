Quiénes han sido las parejas de Rebecca de Alba

México. La conductora de televisión Rebecca de Alba, originaria de Zacatecas, Zacatecas, México, se ha consagrado como una de las mejores en su área y es reconocida por su gran labor en la televisión mexicana, pero también ha llamado la atención por algunos romances, sobre todo con famosos.

A Rebecca de Alba la han relacionado sentimentalmente con los cantantes Luis Miguel, Ricky Martin, Miguel Bosé, Leonardo de Lozanne; los actores José María Yazpik, Guillermo Capetillo y Erik Elías.

De gran personalidad y una indiscutible belleza, así es Rebecca de Alba, quien a mediados de los años 80 se dio a conocer en los concurso de belleza primero en su natal Zacatecas y después en Ciudad de México, donde logró destacar también como modelo y conductora.

Pero la belleza de Rebecca habría llamado también la atención de muchas de las figuras del mundo del espectáculo y fuera de él, puesto que según reporte en distintos portales de noticias, salió y vivió momentos emocionantes con los artistas citados en distintas épocas.

Algunos romances han sido reales, otros solo rumores y otros más habrían sido en la vida de la famosa Rebeca solamente amistades que han prevalecido con el paso de los años.

Y hace una semanas, la presentadora mexicana de 56 años de edad comentó en entrevista con distintos medios de comunicación en Ciudad de México que a lo largo de su vida, ha rechazado cuatro propuestas de matrimonio, con todo y que le han entregado el anillo de compromiso, además de esto habló también en reciente entrevista que le hizo Yordi Rosado.

Y de algunos de sus exnovios contó a Yordi:

El matrimonio nunca me ha llamado la atención, la rutina me aniquila; uno de los que me pidieron matrimonio ya murió, otro se convirtió en un ser horrendo y el otro también salió fatal."