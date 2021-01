Quiénes han sido las parejas sentimentales del actor Rafael Amaya

México. Rafael Amaya, originario de Hermosillo, Sonora, México, ha logrado una brilante carrera como actor y es conocido en todo el mundo principalmente gracias a su trabajo en la serie de Telemundo El señor de los cielos. En su vida personal ha estado relacionado sentimentalmente con las actrices Luz Elena González y Ana Claudia Talancón, entre otras.

Rafael Amaya es hoy en día famoso mundialmente y además uno de los hombres más atractivos y deseados en la televisión de habla hispana. Entre sus relaciones sentimentales se mencionan los nombres de otras actrices famosa somo Irán Castillo y Ana Layevska.

Muy sonado fue el primer gran amor en la vida de Amaya, el cual fue la actriz Luz Elena González y este sucedió cuando él formaba parte del grupo musical Garibaldi y ella apenas se daba a conocer en el mundo del espectáculo. La relación sentimental entre ambos duró unos dos años, incluso recientemente Luz Elena declaró que rechazó las invitaciones de Luis Miguel a salir porque ella amaba a Amaya.

Salí con Rafael, pero no se dio porque yo no estaba tampoco en ese momento, fue un par de meses y dije no, cuando no estas bien emocionalmente y necesitas no sé como estar tranquilo y ver que es lo que quieres en la vida, y pues ya no se dio pero tengo muy bonitos recuerdos la verdad y ya...", dijo Luz Elena para Ventaneando.