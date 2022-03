¿Quiénes han sido los esposos de la actriz Kate del Castillo, protagonista de "La reina del sur"?

Kate del Castillo es una de las actrices más talentosas y bellas de México. Algo que la caracteriza, es el hermetismo con el que maneja su vida sentimental. En días recientes, surgieron los rumores de un nuevo romance de la protagonista de "La reina del sur", exitosa serie de la cadena hispana Telemundo.

Supuestamente, la hija el reconocido actor Eric del Castillo y hermana de la periodista Verónica del Castillo, tiene una relación amorosa con el director de fotografía Edgar Bahena, a quien conoció en las grabaciones de "La reina del sur". Dichas especulaciones comenzaron, al ser captados por un paparazzi en pleno beso, a las afueras de un restaurante al poniente de la Ciudad de México.

Hasta el momento, la actriz, quien protagonizó un gran escándalo por su reunión con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la sierra de Sinaloa, México (al poco tiempo de su segunda fuga de un penal de máxima seguridad), no ha comentado nada sobre su supuesto nuevo galán.

Recordemos que en el pasado, Kate del Castillo ha sido relacionada sentimentalmente con otras celebridades como Luis Miguel. Algunas de sus relaciones han sido más formales que otras, por lo que ha estado casada en dos ocasiones.

Su primer matrimonio fue con el ex futbolista mexicano Luis García, quien formó parte de la Selección Nacional. Hoy, es un comentarista de deportes en TV Azteca. Contrajeron nupcias en el 2001 y se divorciaron tres años después. Tiempo después, Kate del Castillo aseguró haber sido víctima de violencia doméstica.

"Este hombre me rompió", expresó la también empresaria en el programa "Red Table Talk Show".

Yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles.

Kate del Castillo confesó que fue víctima de maltrato físico y psicológico, de parte de Luis García. Foto: Agencia México

Asimismo, mencionó que su ex esposo, le decía que debía tomar clases de actuación, "que era una pésima actriz, que fuera a la escuela". De acuerdo con su relato, su matrimonio comenzó muy bien, pero de un momento a otro, Luis García cambió y se volvió agresivo. Confesó que llegó a patearla y estrangularla.

"Había momentos en los que no podía salir con mis amigos, ver a mis padres, estaba prácticamente secuestrada y eso solo fue un año y medio que se sintieron como 10 años a lado de este tipo".

El segundo matrimonio de Kate del Castillo fue con el actor Aarón Díaz, a quien conoció durante la filmación de la película "Amas de casa". El galán de telenovelas es 10 años menor que ella. Se casaron por lo civil en agosto de 2009 en Las Vegas, Nevada. Estados Unidos. Unas semanas después celebraron su boda religiosa.

En el 2011 se separaron. En una entrevista con Mónica Garza, la actriz reveló haberse casado con Aarón Díaz por presión de sus padres y suegros. "Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final, mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme".

Kate del Castillo y Aarón Díaz estuvieron casados menos de dos años. Foto: Agencia México.

Leer más: "¿Dónde estaba la mamá?", pregunta Mayra Rojas ante supuesto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol

Por otra parte, antes de que surgieran las imágenes de Kate con su supuesto nuevo galán, Edgar Bahena, en una entrevista para "De primera mano", Eric del Castillo externó no perder la esperanza de que un futuro sus hijas encuentren el amor, se casen y formen sus propias familias.

"Pues ¿cuántos no le han propuesto matrimonio a mis hijas?, pero pues son medias atarantaditas, no han logrado tener una pareja firme, quién sabe. Yo sería feliz si las viera ya con un esposo bien casadas, que las cuida, que las apapache, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas, pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta, pero respeto también la forma de pensar de ellas".