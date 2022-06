¿Quiénes han sido los ex alumnos de La Academia con más éxito?

Cynthia Rodríguez , ex alumna de la cuarta generación de La Academia , ha desempeñado una carrera no solo como cantante, sino también con actriz de telenovelas y conductora de televisión; forma parte del elenco estelar del programa "Venga la alegría" de TV Azteca. Desde hace varios años, tiene una relación amorosa con Carlos Rivera .

Ha sido juez de diferentes versiones del programa internacional The Voice, en las ediciones de México y España, en los programas de La Voz Kids y La Voz. Como actor, ha protagonizado los musicales de "El Rey León" y "José el soñador". Ha ganado galardones como Premio Lo Nuestro, World Broadway, Premios Dial y otros más.

Uno de los ex alumnos más exitosos de La Academia, es el cantante, compositor y actor de teatro musical Carlos Rivera , ganador de la tercera generación. Ha lanzado cinco álbumes de estudio, un EP y un disco tributo a grandes leyendas como Armando Manzanero, Mercedes Sosa, Camilo Sexto, José José y más.

Otros de los egresados de la primera generación de La Academia que han tenido gran éxito, son Raúl Sandoval y Nadia Yvonne , la única ex alumna que ha sido nominada a los Premios Grammy ("Mejor álbum regional mexicano" por "A puro dolor").

Sin embargo, muy pocos han sido los ex alumnos de La Academia que han logrado tener gran éxito . Uno de ellos es el cantante y actor Yahir Othón Parra , participante de la primera generación . Ha lanzado siete álbumes de estudio y protagonizado telenovelas como "Enamórate", "Soñarás", "Mi marido tiene familia" y "La desalmada".

