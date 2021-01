¿Quiénes mueren en la película de terror "Frozen"?

Estados Unidos-.- Bien, en una nota anterior te dimos los nombres de los actores que aparecen en la película de terror estadounidense de 2010 "Frozen"; ahora, en esta nota te diremos quiénes son los personajes que mueren en este filme dirigido por Adam Green. Y sí, tal y como lo estás pensando, lo siguiente estará lleno de spoilers, así que no digas que no te lo advertimos.

Comencemos recordando que en la nota previa únicamente se mencionaron los nombres de los tres personajes en los que la trama gira, así como los nombres de los actores que los interpretan y algunos de sus proyectos en la pantalla chica y grande. Pues bien, ahora iremos más lejos y nos adentraremos de lleno a la historia para conocer quiénes son los personajes que desafortunadamente perderán la vida en situaciones no muy agradables, ¿listo? Si no te gustan los adelantos este es el punto de no retorno.

"Frozen" película de terror estadounidense del 2010/ Fuente: captura de pantalla

Durante casi toda la trama de "Frozen" acompañaremos a Parker (Emma Bell), Joe (Shawn Ashmore) y Dan (Kevin Zegers). La primera vez que salen los personajes en la pantalla estos se encuentran intentando pagar con dinero en efectivo al guardia de las telesillas (sistema de transporte formado por dos o más asientos suspendidos de un cable de tracción) para que los deje subirse a estas y así poder acceder a la montaña para posteriormente esquiar.

Ante la negativa del guardia, Dan, novio de Parker, le pide a ella que persuada al sujeto, lo cual al final logra. Una vez arriba de la telesilla esta se detiene, pero es cuestión de segundos para que siga su curso. En la montaña Dan le enseña a Parker a Esquiar mientras Joe los ve.

Luego de estar un rato en un restaurante del lugar, los tres vuelven a intentar que un nuevo guardia los deje de nueva cuenta subir a la montaña en el andarivel, propósito que consiguen tras darle mil dólares. En el momento en que Dan, Parker y Joe van subiendo pueden ver que otros tres esquiadores bajan.

Mientras todo eso sucede, el guardia que los había dejado subir tiene que ir al baño por lo que le pide a otro compañero que aguardara hasta que los tres jóvenes bajaran. Pasan unos segundos y los tres personajes que los protagonistas miraron bajan y son confundidos por el amigo del guardia, de ahí que, pensando que los chicos a los que tenía que esperar ya bajaron, apaga el sistema de las telesillas y deja a los tres atrapados a varios metros sobre la nieve. Es en este momento en donde comienza la agonía.

En un primer momento Dan intenta tranquilizar a Parker diciéndole que el incidente puede ser producto de una falla del sistema. No obstante, al pasar el tiempo y ver que las luces del lugar se apagan, Joe y Dan también comienza a agobiarse por la situación, ya que la nieve comienza a ser estragos en su cuerpo. Tras pasar una noche en esa compleja situación que pone en riesgo su vida, los tres son conscientes de que si se quedan ahí a esperar a que vuelva a abrir el parque morirán, puesto que este abrirá en cinco días más.

Dan, en un gesto heroico por Parker, salta desde la telesilla hasta el suelo y termina por quebrarse ambas piernas, por lo que queda completamente inmóvil de la cintura para abajo, pero ahí apenas comienza el sufrimiento. Tras un rato, un lobo se acerca a donde está el indefenso Dan; Parker en un intento desesperado por alejar al animal de su novio le arroja un ski, el mamífero se va, sin embargo, una manada de lobos hace acto de presencia y devoran a Dan.

Una noche más pasó y Parker y Joe siguen en la telesilla. Joe tiene una idea y se abalanza por las cuerdas que sostienen a la telesilla para, de ese modo, llegar hasta una escalera de emergencia y bajar por ella. Una vez en el suelo, Joe es visto por los lobos, pero en una maniobra rápida este se sube a una tabla para la nieve y se abre camino.

Tras pasar una noche más en la aerosilla, esta vez sola, Parker al no tener noticias de Joe opta por hacer el amago de bajar de la telesilla, no obstante, su maniobra se ve interrumpida puesto que el eje que la sostiene se rompe y queda suspendido a metros de la nieve por el cable de seguridad, pero al percatarse de que la distancia para lanzarse es más segura, Parker salta al momento en que el cable se desgarra lo que provoca que caiga sobre su tobillo y no pueda caminar.

Debido a que no puede moverse, comienza a arrastrarse sobre la nieve. Tras salvar una buena distancia, Parker logra ver el cuerpo de Joe completamente despedazado por los lobos. Sigue avanzando hasta llegar a una carretera en donde minutos después se detiene un vehículo a brindarle ayuda.