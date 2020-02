Quiénes serán los presentadores de los Premios Óscar 2020

La ceremonia de los Premios Óscar 2020 en su edición número 92 será este domingo 9 de febrero y tendrá como escenario el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero...¿quiénes serán los conductores de dicha gala?

En distintos portales de noticias se informa que por segundo año consecutivo, los Premios Óscar no contarán con maestro de ceremonias.

Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali y Regina King, actores ganadores de Premios Oscar en 2019 serán quienes entreguen los premios en las categorías principales.

¡Cuatro razones para sintonizar este año los #Oscars! Nos complace dar la bienvenida a nuestra primera ronda de presentadores”, escribe la Academia en el tuit.

Rami Malek, el protagonista de Bohemian Rhapsody, se llevó el Óscar al mejor actor por su brillante interpretación de Freddie Mercury.

Remi es originario de Los Ángeles, California, Estados Unidos (1984), y según información en su biografía, se inicia como actor en 2004 como estrella invitada en la serie de televisión Gilmore Girls.

En 2006 hizo su debut cinematográfico como el faraón Ahkmenrah en la comedia Night at the Museum.

Olivia Colman, mejor actriz principal por La favorita, en 2019, es de origen británica. En sus inicios en la actuación, en 2004, formó parte de la serie Green Wing y en 2005 encarnó a la presentadora Pam Bachelor en la serie Look Around You.

Mahershala Ali, por su parte, ganó en 2019 el Óscar a mejor actor de reparto por Green Book y Regina King, mejor actriz de reparto por su actuación en El blues de Beale Street.

Respecto a Regina King, ella ganó en 2019 un Premio Óscar en la categoría a Mejor actriz de reparto por su actuación en El blues de Beale Street.

Regina debutó en televisión en la serie 227 (1985-1990), en el papel de Brenda Jenkins, a lo largo de 107 episodios, y se hizo reconocida por dicho trabajo.

Tras su debut en el cine en la película Los dueños de la calle (1991) se le ha visto actuar en otras películas como Jerry Maguire, La guardería de papá, Ray y series de televisión como The Big Band Theory.

Óscar Isaac, Natalie Portman, Tom Hanks, Josh Gad, Sandra Oh, Jane Fonda, Chris Rock y Taika Waititi serán también otras de las estrellas que figuran en la última lista de presentadores para los premios Óscar , anunció hace dos días la Academia de Hollywood.

Entre los presentadores de la ceremonia destacan también Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

