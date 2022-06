¿Quiénes son Charli D'Amelio y Dixie D'Amelio y por qué son famosas?

Muchas personas han sabido aprovechar el poder de las redes sociales y obtenido gran fama, tal es caso de las jóvenes hermanas Charli D'Amelio y Dixie D'Amelio, quienes tienen millones de seguidores en sus respectivas plataformas digitales y se convirtieron en celebridades de internet.

La bailarina e influencer Charli Grace D'Amelio, de 18 años de edad y originaria de Norwalk, Connecticut, Estados Unidos, comenzó a subir videos de baile, con canciones de moda en TikTok, en el 2019. Sus números en esta plataforma digital comenzaron a incrementar en cuestión de semanas.

Desde marzo del 2020, la cuenta de Charli D'Amelio (@charlidamelio), es la cuenta con más seguidores en TikTok. Actualmente, tiene más de 140 millones de followers; todos los videos que ha publicado, acumulan 11 billones de reproducciones. En sus otras redes sociales también tiene una gran comunidad de fans: más de 48 millones en Instagram, 5 millones en Twitter y 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Además de su gran éxito en redes sociales, desarrolló una línea de maquillajes en sociedad con su hermana Dixie D'Amelio y la marca Morphe.

Por su parte, Dixie D'Amelio, de 20 años de edad, además de ser una celebridad de internet, ha desarrollado una carrera como cantante. Se dio a conocer a través de TikTok, publicando videos sobre maquillajes, ropa, bailes y más.

Ocupa el noveno puesto de las personas más seguidas en TikTok; su cuenta @dixiedamelio tiene más de 57 millones de followers y sus videos acumulan 3.2 billones de reproducciones.

Tras su éxito en redes sociales, en el verano del 2020 lanzó su sencillo debut, "Be happy". En la primera semana del lanzamiento, el tema musical acumuló más de 1.4 millones de transmisiones en Spotify. Poco después, se apoderó del #1 del Bubbling Under Hot 100 de Billboard.

Recientemente, Dixie D'Amelio publicó su primer álbum, "Letter to me", que incluye canciones inéditas, así como su single debut, "Be happy".

La influencia de las hermanas Charli y Dixie D'Amelio ha sido muy fuerte, logrando ser invitadas a la MET Gala 2022, el evento de mayor prestigio en la industria de la moda, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.