¿Quiénes son Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, pareja con COVID-19?

Odalys Ramírez informó a todos sus seguidores, "ayer me hice la prueba del COVID-19 y salí positiva, ya estoy aislada, tomando todas las medidas con esta nueva información. Ni hablar, me tocó y aquí les comparto mi experiencia, espero que ayude a seguir creando conciencia".

Odalys Ramírez es originaria de la Ciudad de México; inicio su trayectoria en el mundo del entretenimiento como modelo en el concurso Elite Model Look México 2002. Ha colaborado en varios proyectos de TV Azteca como "Tempranito", de Telehit como "Telehit News". Hoy en día colabora en el noticiero "Al Aire con Paola Rojas" y es una de las conductoras del programa "¡Cuéntamelo ya!" en Televisa.

En 2011 Odalys Ramírez inició su relación amorosa con Patricio Borghetti, actor y cantante argentino nacionalizado mexicano. Su historia de amor inició luego de varios intentos del también conductor de televisión para conseguir el número telefónico de Odalys. "Fue en etapas como nos conocimos, la conocí cuando ambos asistimos a un programa como invitados y la verdad me gustó; se me hizo muy guapa pero no intenté nada", relató Patricio en su canal de YouTube.

Unas semanas después la encontré en un antro y le pedí su número para invitarla a salir al día siguiente. Cuando le escribí me dijo que tenía novio y ¡pum!

"Casi un año después nos volvimos a encontrar y literal, la tuve que perseguir para pedirle su número, que había perdido. Al final, me lo dio".

"Yo nunca había salido con ningún actor o de mi trabajo, mis relaciones anteriores no eran del medio y fui discreta en ese aspecto. Cuando vi a Pato con ojito claro, actor y argentino, me dijo 'no hay manera'. Le dije 'ya sé que buscas conmigo y no va a suceder', y después de eso, logró que saliera con él y aquí estamos, juntos y felices", contó Odalys Ramírez.

Luego de cinco años de relación amorosa, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti tuvieron a su primera hija en común, Gia. En 2019 agrandaron su familia con la llegada de su hijo Rocco.

Patricio Borghetti ha participado en telenovelas como "Teresa", "Atrévete a soñar", "Antes muerta que lichita" y varias más. Actualmente es uno de los conductores del programa "Venga la Alegría" de TV Azteca. Cabe mencionar que antes de su relación con Odalys Ramírez, Patricio Borghetti estuvo casado con la actriz mexicana Grettell Valdez; fruto de su amor tuvieron a su hijo Santino.

En diciembre pasado, "casi 9 años y dos maravillosos hijos después", Patricio Borghetti le propuso matrimonio a Odalys.

Luego de que la madre de sus hijos diera positivo en su prueba de Coronavirus (COVID-19), el conductor de televisión acudió al médico para someterse a los exámenes correspondientes, obteniendo el mismo resultado que Odalys. "Positivo COVID-19 yo también, a salir de esta con toda la actitud y a cuidarnos todos por favor".