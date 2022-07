¿Quiénes son las actrices que dan vida a Eva Perón, en la serie "Santa Evita"?

En la plataforma de streaming Star+ se estrenó la serie biográfica-histórica argentina "Santa Evita", basada en la novela homónima del periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Dicha serie tiene como productora ejecutiva, a la mexicana Salma Hayek.

"Santa Evita" sigue la intrigante historia de la primera dama de Argentina, Eva Perón, después de su muerte por cáncer cervical a los 33 años de edad, en 1952, y cómo sus restos embalsamados, tras ser velados ante millones de personas, fueron secuestrados por la dictadura militar de 1955, autodenominada Revolución Libertadora.

La serie, de siete capítulos, es protagonizada por la actriz, bailarina, cantante, conductora de televisión, diseñadora de moda, modelo y empresaria uruguaya Natalia Oreiro, de 45 años de edad.

"A mí me toca un personaje de esos, que ni siquiera, te atreves a soñar para interpretar algún día, ni siquiera me atrevía, sentía que no era para mí, que no estaba preparada", expresó Natalia Oreiro, en una entrevista El Planeta Urbano.

Me llamaron para hacer un casting y acepté, y cuando quedé, dije: '¿y ahora?'. Pero, bueno, me embarqué en un viaje increíble, de mucho aprendizaje, de mucha emocionalidad, de mucho dolor.

Natalia Oreiro inició modelo de diversos comerciales publicitarios y posteriormente, ganó un concurso para integrar el elenco de "paquitas" (animadoras y asistentes) de la versión argentina del programa infantil "El Show de Xuxa", conducido por la misma brasileña. Firmó contrato con Xuxa Producciones Internacional, para representar a la diva brasileña en países de Latinoamérica.

Entre sus trabajos más reconocidos en el cine, son las películas: "Un argentino en Nueva York", "Música en espera", "Mi primera boda", "Gilda" y más. Asimismo, es llamada "La reina de las telenovelas" en Argentina, por su actuación en melodramas como "90 60 90 modelos", "Ricos y famosos", "Muñeca brava", "Kachorra", "Sos mi vida" y "Solamente vos".

En su carrera como cantante, Natalia Oreiro ha vendido más de siete millones de discos y lanzado éxitos como "Que sí, que sí", "Cambio dolor", "Me muero de amor", "Tu veneno" y más.

Por otra parte, la actriz argentina Camila Mateos, interpreta en la serie "Santa Evita", a Eva Perón en su etapa adolescente. Inició su carrera con trabajos publicitarios y producciones independientes, consiguiendo un tiempo después, uno de los papeles recurrentes en la telenovela "Esperanza mía".

Posteriormente, fue una de las protagonistas juveniles de "Amar después de amar"; también formó parte del elenco de la serie de Nickelodeon, "Kally's Mashup", con el personaje de Nicole.