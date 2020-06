¿Quiénes son los actores de "Anne with an E" la serie de Netflix?

México.- Anne with an E, es una serie basada en la novela famosa “Ana de las Tejas Verdes” (Anne of Green Gables) de la escritora Lucy Maud Montgomery. en esta serie muestran una manera de enseñar a los más pequeños sobre el prejuicio, feminismo, identidad, clasismo, abuso de poder y además la importancia del conocimiento y la imaginación.

¿Quienes son los actores de Anne whit an E?

Lucas Jade Zumann (“Gilbert Blythe”)

Amybeth McNulty (“Anne Shirley Cuthbert”)

Amybeth McNulty en el papel de Anne Shirley Cuthbert. Foto: Netflix

Geraldine James (“Marilla Cuthbert”

R. H. Thomson (“Matthew Cuthbert”)

Dalila Bela (“Diana Barry”)

Corinne Koslo (“Rachel Lynde”)

Aymeric Jett Montaz (“Jerry Baynard”)

Deborah Grover (“Josephine Barry”)

Dalmar Abuzeid (“Sebastian "Bash" Lacroix”)

Cara Ricketts (“Mary Lacroix”)

Cory Gruter-Andrew (“Cole Mackenzie”)

Ryan Kiera Armstrong (“Minnie May Barry”)

Stephen Tracey (“Mr. Philipps”)

Joanna Douglas (“Muriel Stacey”)

Kyla Matthews (“Ruby Gillis”)

Miranda McKeon (“Josie Pye”)

Glenna Walters (“Tillie Boulter”)

Lia Pappas-Kemps (“Jane Andrews”)

Christian Martyn (“Billy Andrews”)

Ella Jonas Farlinger (“Prissy Andrews”)

Jacob Horsley (“Charlie Sloane”)

Jacob Ursomarzo (“Moody Spurgeon”)

Kiawenti:io Tarbell (“Ka'kwet”)

¿Para cuando se estrena la nueva temporada de Anne With An E?

Al término de la tercera temporada de Anne With An E, la plataforma de streaming Netflix, anunció que sería la última de la serie, noticia que no tomaron muy bien los seguidores pues desde su conclusión el pasado 2019, muchos se han manifestado vía redes sociales buscando que esta se renueve al menos una temporada más.

Hasta el momento nadie se ha pronunciado al respecto, pero los fans de la serie tienen fe de que sus peticiones sean escuchadas y la serie regrese para una nueva temporada el próximo 2021.

