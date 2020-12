Estados Unidos.- El pasado 04 de diciembre se recordó a la cantante Selena Quintanilla, a también reconocida como la Reina del Tex-Mex, esto tras el lanzamiento de su nueva serie biográfica publicada en Netfix y aprobada por su familia, a diferencia de otros proyectos como "El secreto de Selena" de María Celeste Arrarás.

La serie ha contado con un elenco de lujo que ha dividido opiniones, pues a muchos les ha molestado que los famosos no sean parecidos físicamente a la cantante con ascendencia mexicana, sin embargo, hay otros que están encantados con el reparto que eligieron para la serie.

Es por este motivo que hoy te contaremos quiénes son los personajes principales de esta serie producida por Netflix y Campanario Entertainment junto a la familia de la cantante, convirtiéndose así en la primera serie aprobada por los Quintanilla Pérez.

¿Quiénes son los actores de la serie Selena en Netflix?. Foto: Instagram

De quien primero hay que hablar es de Christian Serratos, quien da vida a Selena Quintanilla Pérez en la serie. La actriz nació en Bernardi, Pasadena, California, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1990. Actualmente tiene 30 años y es conocida por papeles como el de Suzie Crabgrass en la serie de Nickelodeon, "Manual de superveniencia escolar de Ned", así como por Ángela Weber en la saga de películas de "Crepúsculo"; y Rosita Espinosa en "The Walking Dead". La versión infantil de Selena es interpretada por la niña Madison Taylor Báez.

El hermano de Selena, Abraham Isaac Quintanilla III, más conocido como A.B. Quintanilla, es interpretado en la serie por el actor hondureño-estadounidense Gabriel Chavarría reconocido por interpretar a Jacob Aguilar en la serie "East Los High" y su participación en la película de 2017, "War for the Planet of the Apes". Actualmente tiene 31 años de edad y es nacido en Filadelfia Estados Unidos, y de padres hondureños.

La actriz estadounidense Noemí González es quien dio vida a Suzette Quintanilla, la hermana de la cantante de Tex-Mex. Con 28 años de edad, es reconocida por interpretar a Soli Gómez en la serie de Hulu, "East Los High", así como el papel de Mia Rosales en la telenovela de CBS, "Daytime the young and the restless" del 2018 al 2019.

El actor de cine, teatro y televisión, Ricardo Chavira, ganador de dos Premios del Sindicato de Actores por mejor actor de reparto en una serie de televisión de comedia, es quien interpreta a Abraham Quintanilla Jr., el padre de Selena, en la serie. Mientras que la actriz y directora mexicana-estadounidense, Seidy López, da vida a Marcella Quintanilla, la madre de la cantante.

Josse Posey, el actor y productor norteamericano nacido en 1994, es quien tuvo la oportunidad de interpretar a Chris Pérez, el guitarrista, compositor y autor estadounidense que se casó con Selena aquel 02 de abril de 1992 y formó parte de la banda tejana "Selena y los Dinos".

Finalmente, la actriz y cantante venezolana Natasha Pérez, reconocida por participaciones en el cine, teatro, doblaje y televisión, así como ser ganadora del premio WMIFF Award en 2013 como Mejor actriz de reparto, es quien da vida a la odiada Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla Pérez.

Selena: La serie contará con dos partes, la primera relata la historia en nueve episodios y la segunda contará con 11. Foto: Instagram

"Selena: La serie", contará con veinte episodios entre dos partes de una duración promedio de 35 minutos. Aunque el servicio de streaming había atrasado su estreno en la plataforma por varios meses, a principios de este mes de diciembre se pudo disfrutar de la segunda parte y de momento no se ha revelado cuándo saldrá la segunda ni qué temas relatará.

Sinopsis de la nueva serie de Selena en Netflix: "La historia de la cantante Selena Quintanilla, desde su infancia hasta su llegada a la fama, junto a las difíciles y desgarradas decisiones que debió tomar para vivir del amor y aferrarse a la música".

Entre otros famosos que participan en la serie de Selena de Netflix se encuentran: Julio Macías como Pete Astudillo, Hunter Reese Peña como Ricky Vela, Carlos Alfredo Jr. como Joe Ojeda, Paul Rodríguez como Roger García, David Fernández Jr. como David Kramer, Eric "Rigo" Aragón como José Behar, Mark Atkinson como Denny, la gerente de Selena, Óscar Ávila como Manny Guerra, David Barrera como Héctor, Casey Tutton como Jilly y Bryan Arion como Ray.