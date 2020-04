¿Quiénes son los adorables hijos de la actriz Michelle Vieth?

Aunque Michelle Vieth no ha tenido una vida amoroso del todo fácil, si puede presumir de los cuatro maravilloso hijos que ha tenido fruto de sus pasadas relaciones. La última participación de la actriz en una telenovela fue en el 2012, en "La otra cara del alma". Desde entonces se ha dedicado en tiempo completo a su rol como mamá.

Michelle Vieth estuvo casada con Héctor Soberón hasta 2004, y un año después contrajo matrimonio con el empresario Leandro Ampudia con quien tuvo dos hijos: Leandro y Michelle; se divorciaron en 2011. Posteriormente contrajo matrimonio por tercera ocasión con el torero Christian Aparicio, con quien tuvo dos hijos más: Kiki y Keika.

En sus redes sociales Michelle Vieth comparte varios de los momentos que vive junto a sus cuatro hijos.

Aunque sus hijos ocupan gran parte de su tiempo, la actriz sigue abierta al amor y anteriormente hizo pública su relación amorosa con Luis Caballero, también conocido como "El Potro" (integrante del reality "Acapulco Shore") a quien le lleva 12 años.

"Desde que me tomaste de la mano ha sido lo más hermoso, aún en la adversidad y en los tiempos más difíciles has sido y te has mantenido todo un Caballero, tu amor de verdad y tu apoyo incondicional han sido mi fuerza, me han enseñado que si tengo voz y que puede ser escuchada, pero lo más importante que el amor vence siempre", comentó en su feed de Instagram Michelle Vieth con respecto a su noviazgo con "El Potro".

