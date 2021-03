¿Quiénes son los bisnietos de la Reina Isabel II, actual monarca británica?

En medio de la reveladora entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle, Duques de Sussex, tuvieron con Oprah Winfrey, la Familia Real Británica está de plácemes por el reciente nacimiento de August Philip Hawke, uno de los bisnietos de la Reina Isabel II. August es hijo de Eugenia de York, nieta de la Reina Isabel II, y Jack Brooksbank. El pequeño nuevo miembro de la realeza británica fue presentado por sus papás hace unos días ante la sociedad.

Cabe mencionar que solamente los hijos de los Duques de Cambridge George, Charlotte y Louis han recibido el título de príncipes y princesa. Estos tres pequeños son nietos del Príncipe Carlos de Gales, primero en la línea de sucesión al trono británico. Otros dos bisnietos de la Reina Isabel II vienen en camino: Zara Phillips está embarazada de su tercer hijo y Meghan Markle, del segundo.

Durante su entrevista con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, Meghan Markle de madre negra y padre blanco, comentó que el Palacio de Buckingham le informó a ella y a su esposo el Príncipe Harry, antes de saberse el sexo de su bebé, que su hijo no tendría título de príncipe o princesa y que tampoco contaría con seguridad, a pesar de que los duques eran acosada por la prensa amarillista. Asimismo sorprendió al hablar sobre el racismo dentro del palacio:

En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso.