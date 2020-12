¿Quiénes son los famosos hermanos de la actriz de Marvel Elizabeth Olsen?

La "Bruja Escarlata" es una de las superheroinas más queridas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este personaje es interpretado por la hermosa actriz estadounidense Elizabeth Olsen. La también modelo es hija de Jarnette Jones, una administradora personal, y David Olsen, desarrollador de bienes raíces y banquero hipotecario. La actriz de Marvel quien participó en películas como "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", tiene hermanos quienes también están involucrados en el mundo del espectáculo.

Elizabeth Olsen es hermana de las famosas gemelas Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, quienes desde muy pequeñas saltaron a la fama al participar en la exitosa serie de televisión "Full House", donde interpretaban a Michelle Tanner. Asimismo las gemelas Olsen han creado un imporio en el mundo de la moda.

Cabe mencionar que las hermanas gemelas de Elizabeth Olsen, han participado por separado en programas de televisión y películas. Mary Kate-Olsen actuó en shows como "Weeds", "Factory girl" y "Samantha who?". Por su parte Ashley Olsen sólo hizo dos papeles en solitario, en "The Jerk Theory" y "I'm still here". Actualmente las gemelas están retiradas de la actuación, para estar enfocadas por completo en sus colecciones de ropa.

La bella Elizabeth Olsen de 31 años de edad y originaria de Los Ángeles, California, tiene un hermano mayor llamado Trent Olsen. A diferencia de sus hermanas, sus padres David Olsen y Jarnette Jones no apoyaron tanto su carrera como actor. El hermano de la "Bruja Escarlata" participó hace unos años en series de televisión como actor secundario; asimismo tuvo algunas apariciones en programas junto a las gemelas Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen.

Además, apareció en un episodio de la serie "Full House" y fue un extra en la película "Old School". Hoy en día Trent Olsen mantiene un perfil bajo y se sabe poco de él.

Así como Trent, las gemelas Olsen se mantienen lo más alejadas posibles de los reflectores, tratando de llevar una vida más privada. Anteriormente en una entrevista para la revista estadounidense Harper's Bazaar, la actriz del Universo Cinematográfico de Marvel comentó al respecto: "siempre hay formas de ser una persona privada, mis hermanas son íntimamente privadas y lo respeto, me enseñaron que puedes ser alguien privado, pero también accesible a los periodistas, es útil que aprendiera de ellas mi escala de valores".

Elizabeth Olsen ha conquistado al público con sus diversos personajes

Además de interpretar a "Bruja Escarlata", personaje creada por el mítico Stan Lee y Jack Kirby, debutando en la denominada "edad de plata de los cómics"), coprotagonizó en 2013 el remake estadounidense de la película surcoreana de 2003 "Oldboy", donde interpretó a Marie, una joven trabajadora social que tiene una relación con el protagonista, interpretado por Josh Brolin.

Elizabeth Olsen también actuó en la versión de Godzilla en 2014, junto a Bryan Cranston y Aaron Taylor-Johnson. La actriz protagonizará "WandaVision", una próxima miniserie de televisión creada para la plataforma de streaming Disney + por Jac Schaeffer, y producida por Marvel Studios, basada en los personajes de Wanda Maximoff y Visión. La serie de este gigante del entretenimiento será estrenada tentativamente en 2021.