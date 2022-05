¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Junior? Sofi y Carlos se enfrentarán en una muerte súbita

Con respecto al reto de eliminación, Esaú, Sofi, Xavi y Carlos, prepararon un postre de origen turco Baklava. Posteriormente, el momento más esperado de toda la temporada llegó y para los jueces, no fue tarea fácil decidir. Fue Esaú y Xavi quien subieron al balcón con Naty, para enfrentarse en la gran final.

En el reto de salvación de "MasterChef Junior" , el protagonista fue el pescado, debidamente acompañado de una buena salsa, así como su guarnición. Desafortunadamente, fue Renée quien, al no cumplir con los pedimentos y presentar un plato a la altura de la competencia, se quedó a un paso de la final y fue eliminada de la cocina más famosa de México .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.