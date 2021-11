¿Quiénes son los hijos de Carmen Salinas?

Carmen Salinas es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana por su talento actoral y de producción, y aunque no tuvo una vida sencilla a la hora de formar una familia, logró tener dos hijos luego de sufrir más de cinco abortos cuando llevaba embarazos de más de tres meses.

La productora se convirtió en madre de Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia, aunque uno falleció luego de ser diagnosticado con cáncer terminal.

El interés en Carmen Salinas surgió en redes sociales ante la noticia de que había sido hospitalizada de emergencia por un derrame cerebral, por lo que se encuentra en terapia intensiva siendo atendida por especialistas, según informó su familia a través de un comunicado para todos los seguidores preocupados por su salud.

Fue a los 16 años cuando Carmen Salinas contrajo matrimonio con el músico Pedro Plascencia Ramírez, con quien luego de varios abortos y partos prematuros que le hicieron vivir un calvario para poder formar una familia, logró concebir a dos hijos.

Salinas reveló en su momento que estos momentos fueron muy difíciles ya que pasó por cinco abortos cuando llevaba más de tres meses de embarazo, aun así tras muchos intentos logró convertirse en madre de Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia Salinas.

A pesar de que sintió que todo iba a mejor, las tragedias volvieron cuando a su hijo Pedro le detectaron cáncer terminal en los pulmones, un fuerte golpe para la familia en 1993.

Luego del diagnóstico, Pedro Plascencia Salinas murió siete meses después a los 37 años, representando uno de los peores momentos en la vida de Carmen Salinas, como en la de cualquier madre.

“Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir” manifestó la productora en su momento.

Otro momento difícil en su vida sucedió días después del nacimiento de María Eugenia Plascencia, cuando Carmen Salinas tuvo que cortarse las venas porque la familia de su esposo quería quitarle a su hija de un mes de nacida.

“La niña está güerita como nosotros. Te vas a largar, pero a la niña no te la vas a llevar” relató dijeron los familiares de su esposo “¿Y saben qué hice para que me dejaran salir con mi niña? Me corté las venas. Por un hijo la vida. Pero nunca dejar de verlo, ni permitir que te quiten a tu criaturita” finalizó.

Detalló que María Eugenia apenas tenía 40 días de nacida, y Pedro tenía cinco años, cuando los hermanos del esposo comenzaron a golpearla para quitarle a su hija.