¿Quiénes son los hijos de Héctor Suárez?

Héctor Suárez y Pepita Gomís estuvieron casados por más de 30 años; fruto de este matrimonio nacieron sus hijos Héctor y Julieta Suárez Gomís.

Héctor Suárez Gomís, el primogénito del fallecido actor y comediante, siguió los pasos artísticos de su papá Héctor Suárez. Precisamente fue él quien dio a conocer la mañana del pasado martes 2 de junio la lamentable muerte de su progenitor. "Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación".

Héctor Suárez Gomís convirtió en abuelo a Héctor Suárez con el nacimiento de su hija Ximena. "El Pelón" Gomís también es padre de Pablo.

Por su parte Julieta Suárez Gomís es una apasionada de la fotografía profesional. Vive desde hacee varios años en los Estados Unidos junto a su esposo Erik Birkeland, y sus hijas, Rosalie y Paula.

En sus redes sociales Julieta Suárez informó que debido a la contingencia sanitaria, no pudo viajar a México para despedirse de su padre Héctor Suárez. "No pude ir a México a despedirme de ti pero todos estos días sentí tu luz, tu amor, y esa energía inquebrantable que aún sigue viva. Ayer sentí tu último abrazo y supe que te quedaban horas para fundirte con la luz. Dejas una huella indeleble en mi corazón papi adorado, te amo".

Los hijos del segundo matrimonio de Héctor Suárez

Tras separarse de Pepita Gomís, el comediante Héctor Suárez contrajo matrimonio con Zara Calderón, con quien procreó a sus hijos Rodrigo e Isabella.

Hoy en día Rodrigo Suárez tiene 21 años de edad; fue él quien ayudó a su padre a debutar en TikTok. En varios de los videos que el actor publicó en esta red social semanas antes de morir, aparece junto a su hijo.

La más pequeña de sus hijos, Isabella Suárez, tiene 7 años de edad. En 2019 Héctor Suárez comentó en una entrevista para TVyNovelas: "la niña nos sorprendió, no la esperábamos, cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada, le respondí: '¡no me digas eso, mi amor! Ve la edad que tengo. Sería una irresponsabilidad tener ahorita, a mis 80 años, otro hijo'".

No se vale porque no sería justo, no voy a vivirle los años que necesita, aunque para mi nena ya me programé, yo quiero verla joven, de unos 18 años y voy a esperarla. Yo voy a morir de orquitis; es decir, voy a morirme hasta que se me hinchen los huevos.

