Quiénes son los hijos de Lupita D'Alessio

Lupita D'Alessio es una de las cantantes más importantes de México desde la década de los ochenta la mujer ha logrado posicionar varios éxitos en la radio los cuales siguen vigentes y ya son todo un clásico de la música mexicana, pero lejos de eso los fans quieren saber más de su familia.

Como todos saben 'La leona dormida', procreó cuatro hijos, por lo que aquí te diremos quienes son cada uno de ellos y que hacen en la actualidad.

Jorge D'Alessio

Jorge D'Alessio es el hijo mayor de la cantante y por quien ella luchó para concretar sus sueños como artista en los 70's, cuenta con 45 años de edad y al igual que su madre se dedica a la música, ya que es fundador del grupo Matute, el cual regresó hace a los escenarios hace un tiempo tras ausentarse por un tiempo.

El interprete está casado con Marichelo, hermana de la actriz y cantante Anahí, con quien tiene tres hijos los cuales presume en sus redes sociales a cada momento.

Hace unos meses el artista se llevó el susto de su vida, ya que fue asaltado y drogado cuando tomó un taxi al salir de un evento en la Ciudad de México.

"Quería pedir un Uber, pero no había ninguno disponible y pregunté si la base que estaba enfrente era segura, me dijeron que sí, tomé este taxi y al subirme le dije hacía donde íbamos, no le di la dirección de mi casa, simplemente le dije vete por aquí. Me ofreció una botella de agua, lo que es muy común que suceda en servicios como Uber o Cabify, me da un poco de coraje porque yo siempre le digo a mi hija que no acepte una bebida (pero) estaba bastante cansado y se me hizo un gesto amable del taxista", reveló Jorge en su explicación al ser golpeado.

Ernesto D'Alessio

Ernesto D'Alessio al igual que su madre y hermano se dedicó al mundo del espectáculo pues lo hemos visto en algunas telenovelas y obras de teatro musical, tiene 43 años de edad, aunque hace poco decidió dejar ese mundo para enfocarse a la política, ya que es diputado federal de Nuevo León desde hace un par de años.

En redes sociales muestra una vida muy distinta al de su madre y hermano mayor, pues se le ve muy centrado en el deporte o realizando algunas causas altruistas, por lo que sus seguidores lo admiran por todos los proyectos que ha logrado gracias a su carrera.

"Tienes una familia hermosa . Sean bendecidos", "Wow! Serás un gran defensor de los derechos, que orgullo eres para tu familia", le escriben al también abogado.

César Gómez

César Gómez es el hijo más pequeño de la cantante y fue producto de una relación con su exmúsico César Gómez con quien la artista se casó cuando fue separada de sus dos primeros hijos, pero el matrimonio no duró mucho debido a que sufría maltrato de su parte, razón por la cual 'La leona dormida', decidió dejarlo.

Actualmente busca un lugar en el mundo de la música como su madre, pero sin descuidar a su primer hijo con quien tiene una relación amorosa extraordinaria, ya que lo presume en todo momento, por si fuera poco asegura que ser hijo de Lupita D'Alessio ha sido un poco difícil para su carrera.

