Quiénes son los hijos de Mayrín Villanueva

Mayrín Villanueva de 50 años se ha convertido en una artista de respeto total en redes sociales, y es que ha sido condecorada como una actriz sobresaliente, pero lo que más admiran sus fans es en la madre que se ha convertido pues tiene a tres hijos bien educados quienes al igual que ella son muy populares.

Romina Poza de 21 años es la hija mayor de Mayrín Villanueva y el también actor Jorge Poza, la joven se ha convertido en una influencer muy popular en la Ciudad de México a su corta edad, aunque no le gusta actuar al igual que sus padres, ella prefiere modelar como una verdadera diosa, además es amante de la moda, pues se viste con lo último en tendencia.

En su cuenta de Instagram cuenta con poco más de 200 mil seguidores y por lo regular le gusta compartir con sus fans como es su día a día desde que se levanta hasta compartir las actividades que realiza por lo regular como darle publicidad a diversos productos.

"Increíbleee!!! Me encantó este look", "Que hermosaaa... espectacular fotografía, saludos desde Cuba", "No puedo más con tu nivel de hermosura por dios", "Woooow estás bellísima, eres una muñequita de fantasía mi bella @rominapozav", "Que parecido a su papa Jorge Poza bendiciones hermosa", escriben los fans.

Sebastián Poza de 18 es el segundo hijo de la guapa actriz mexicana y este joven tiene madera de actor, pues ya se le ha visto en algunas producciones televisivas como Fuego Ardiente, producción donde se dio cuenta que lo suyo era la actuación, además también se ha convertido en influencer como su hermana mayor con quien se lleva de maravilla.

"Tu siempre deslumbrando con tu belleza", "Waoooo.... que look más espectacular y original eres todo un modelo te deseo las mejores vibras y energía en tu nuevo proyecto eres un jovencito muy talentoso", le escriben en algunas de sus publicaciones.

Julia Santamarina es la menor de sus hermanas y ella es fruto de la relación entre Mayrín Villanueva con su esposo el histrión Eduardo Santamarina, con once años la pequeña también ha demostrado ser una buena modelo, pues le ha tocado posar con sus hermanos en fotos donde se le ve genial.

