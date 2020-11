¿Quiénes son los hijos de Vicente Fernández?

Vicente Fernández y su amada esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, tienen más de 50 años de matrimonio. Fruto de su amor han formado una gran familia, donde varios de sus integrantes siguieron los pasos musicales del patriarca de la Dinastía Fernández.

Vicente Fernández Jr. es el primogénito de Don Vicente Fernández y Doña Cuquita; nació entre el campo y los caballos. Estuvo involucrado desde muy joven en el medio artístico al haber nacido en una familia musical; desde temprana edad su padre se dio cuenta del gran talento que él poseía en la música. Se ha destacado por fusionar sus canciones en los géneros regional mexicana, ranchera y mariachi, entre otros. Aunque lleva años como cantante, no ha tenido el éxito de su hermano Alejandro Fernández "El Potrillo".

Alejandro Fernández Abarca, otro de los "potrillos" del llamado "Charro de Huentitán", es uno de los intérpretes de la música mexicana más reconocidos, así como uno de los integrantes más representativos de la respetada Dinastía Fernández. El papá del también cantante Alex Fernández, posee una sólida trayectoria artística con dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard ganados. El ex esposo de la bella América Guinart ha vendido alrededor del mundo más de 15 millones de álbumes.

Alejandro Fernández, "El Potrillo", junto a sus papás Vicente y Cuquita.

Por su parte Gerardo Fernández, el tercer hijo del matrimonio del también actor Vicente Fernández y Doña Cuquita, mantiene un perfil bajo alejando de los reflectores del medio del espectáculo. En 2011 el empresario se postuló como candidato a diputado federal por la alianza PVEM-PRI por Jalisco, sin embargo la fama de su familia no le favoreció a la hora de los votos.

Cabe mencionar que el cantante de conocidos temas como "El Rey" o "Estos celos", bautizó a su adorado rancho como "Los Tres Potrillo", en honor a sus tres hijos biológicos. El rancho de Vicente Fernández se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco.

Vicente Fernández junto a su familia. Foto: Instagram @_vicentefdez

El cantante (quien hoy en día tiene 80 años de edad) y su esposa, adoptaron a Alejandra Fernández. La joven quien se dedica a la industria del diseño, biológicamente es hija de una hermana de Doña Cuquita; desde bebé la cuidaron y posteriormente adoptaron. En 2014 se divorció del pianista José Luis Altamirano.

La historia de amor de Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, nació en Huentitán, Jalisco. El cantante contó hace un tiempo a la revista ¡HOLA! México, que cuando le preguntó a la entonces joven Cuquita si quería ser su novia: "me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí". En aquel entonces Vicente debía viajar con tal de seguir luchando por su sueño de ser cantante. Sabiendo que no podía estar mucho tiempo con su novia, optó por decirle: "mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo".

Al tiempo Vicente Fernández se llevó tremenda sorpresa. En una visita a Huentitán fue con Cuquita, la invitó a salir. Al regresarla a su casa, en la puerta estaba un joven, al preguntarle Vicente quién era, ella respondió apenada que se trataba de su novio. En ese preciso momento el cantante se dio cuenta que no podía dejar ir a la joven que lo enamoró a primera vista, muy a su estilo le dijo: "te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre".

Y así fue, el 27 de diciembre de 1963 ambos se casaron en una ceremonia sencilla. Don Chente y Doña Cuquita siguen junto 56 años después, igual o más enamorados que desde el primer día.