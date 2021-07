¿Quiénes son los integrantes del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos de V de BTS?

En la industria artística surcoreana existe un muy famoso grupo de amigos que se hacen llamar Wooga Squad, integrada por cinco grandes amigos: Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Kim Taehyung (mejor conocido como V de BTS), Park Hyungsik y Peakboy.

El Wooga Squad suele compartir momentos inolvidables cuando sus apretadas agendas se lo permiten. Asimismo han llevado a cabo diversos proyectos entre ellos y sobra decir que constantemente muestran su apoyo en las diversas actividades que realizan. Cabe mencionar que "Wooga" es la abreviatura de la frase coreana "Woori-ga gajok-inga?", que significa "¿somos familia?".

Conoce un poco de los integrantes del Wooga Squad:

Park Seo Joon

Es un cantante y actor surcoreano de 32 años de edad, originario de Seúl. Tuvo su debut actoral oficial en la serie de televisión "Dream High 2" con el personaje de "Si Woo"; fue el conductor del programa musical Music Bank desde octubre de 2013 hasta abril de 2015.

Ha protagonizado una gran variedad de K-Dramas, entre estos "Hwarang", "Kill me, heal me", "She was pretty" y "What's wrong with secretary Kim?". Uno de los doramas que más éxito y reconocimiento internacional le ha dado a Park Seo Joon, fue "Itaewon Class" donde dio vida a "Park Sae-ro-yi", un hombre que no acepta la injusticia y que se apresura, pero que también alberga ira después de la muerte de su padre.

Choi Woo Shik

Es un actor surcoreano de 31 años de edad nacido en Seúl, conocido por sus personajes en las series de televisión "Rooftop Prince" y "Hogu's Love".

Ha co-protagonizado aclamadas películas como "Train to Busan (Estación zombie)" en el 2016 y "Parásitos" en 2019, ganadora como "Mejor película" en los Premios Óscar, la primera película extranjera en ganar el galardón más importante de esta ceremonia.

Cabe mencionar que Park Seo Joon tuvo un cameo especial en "Parásitos" al lado de su querido amigo Choi Woo Shik.

Kim Taehyung (V de BTS)

Es uno de los integrantes de la aclamada boy band BTS, la cual debutó el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento de su sencillo "No more dream". Tiene 25 años de edad y es originario de Daegu, Corea del Sur.

Además de ser uno de los grandes Idols en la industria musical, es bailarín, compositor, modelo y actor. V debutó como actor en el drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", donde trabajó al lado de su hoy entrañable amigo y miembro del Wooga Squad, Park Seo Joon.

A la par de las canciones que intepreta con BTS, Tae ha lanzado exquisitas canciones en solitario como "Scenery", "Winter bear" y "Sweet Night"; está última canción formó parte del OST del K-Drama "Itaewon Class", serie protagonizada por Park Seo Joon.

Park Hyungsik

Es un cantante y actor surcoreano de 29 años de edad, integrante de la boy band ZE:A y de su sub unidad ZE:A Five. Es originario de Yongin, en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur.

Ha participado en diversas series de televisión como "What's With This Family", "High Society" y "Strong Woman Do Bong-soon". Así como en las películas "Two Rays of Light" y "Jurors".

Peakboy

Su nombre real es Kwon Sung-hwan; es un cantautor de 32 años de edad, nacido en Inchon, Corea del Sur. En su nombre artístico "Peak" significa el nivel más alto de algo y, como productor, su música era alta, así que decidió usarla y agregar "boy".

Ha llevado a cabo diversas colaboraciones musicales, entre estas una relajante y confortante canción llamada "Snow Flower", la cual V de BTS lanzó en la Navidad de 2020 junto a su querido amigo Peakboy, otro de los integrantes del Wooga Squad.

Recientemente el joven actor Choi Woo Shik celebró una reunión virtual con su fandom, "A midsummer night's dream" a través de KakaoTV, con motivo de su décimo aniversario desde su debut en el 2011. Para sorpresa de muchos fans, el actor de "Parásitos" logró una reunión del Wooga Squad.

En dicha reunión Park Seo Joon, Choi Woo Shik, V, Park Hyungsik y Peakboy hablaron de los proyectos en los que están trabajando actualmente, asimismo participaron en una divertida dinámica donde tuvieron que poner a prueba sus conocimientos sobre Choi Woo Shik.