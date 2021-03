Quiénes son los nuevos integrantes de Acapulco Shore

Acapulco Shore 8 arranca el 27 de abril por MTV y los fans del reality show están ansiosos por saber más de los nuevos miembros.

Es por eso que te contaremos más sobre los nuevos integrantes quienes son bastantes, aunque para algunos fans unos llaman más la atención que otros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jailyn Castellano es una de las nuevas integrantes y es una chica trans que ha llamado mucho la atención por su belleza, además de ser una mujer muy a la moda.

Leer más: Xuxa quiere que se practique con presos vacunas experimentales

Diego Garciasela también forma parte del elenco, pero el chico ya tiene experiencia en el mundo de la telerealidad.

Jacky también llega a Acapulco Shore donde fuertes rumores apuntan a que ya tuvo problemas con las demás chicas, pues la tacharon de una mujer muy especial.

Los integrantes de Acapulco Shore lo darán todo este año/Instagram

Alba Zepeda a pesar de tener una figura de impacto, muchos internautas los han tachado de no tener personalidad propia, pero esperan conocer más de ella el día del estreno.

Solo Karime Pindter es la que queda del elenco original/Instagram

Beni Falcon es uno de los galanes que también dará de que hablar en esta temporada, algo que deseaba el público desde hace tiempo, pues ya no estaban contentos con el elenco original.

"Wow, solo queda Karime de la primera temporada", "Oficialmente dejo de ver Acapulco , sin los originales no vale la pena", "Cómo que ya no va hacer lo mismo ya no estás todos los de antes", escriben en redes.

Leer más: Belinda es llamado un manjar delicioso por su vestido arcoíris

Cabe mencionar que esta temporada se grabó en Acapulco, lugar donde se grabó la exitosa temporada numero uno.